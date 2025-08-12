VW Tera chega à Argentina com motor não autorizado no Brasil

O Volkswagen Tera fez sua estreia internacional na Argentina no dia 12 de agosto, depois de ser apresentado no Brasil em maio. Ele entra no mercado argentino como uma opção de SUV de entrada, se posicionando entre o Polo Track e o Nivus. Para os apaixonados por carros, essa nova adição é uma novidade que promete agitar os concessionários.

### Características do Tera

A primeira coisa que chama a atenção é que ele mantém as dimensões conhecidas: 4.151 mm de comprimento, 1.504 mm de altura e 1.777 mm de largura, além de um porta-malas bem generoso de 350 litros. O entre-eixos de 2.566 mm é o mesmo dos modelos Polo e Nivus, garantindo aquele espaço que a gente ama.

A grande diferença, no entanto, está sob o capô. Enquanto o modelo brasileiro vem equipado com o 1.0 TSI de 170 cv, a versão que está chegando na Argentina traz o mais tradicional 1.6 16V aspirado. Esse motor rende 110 cv e 15,7 kgfm de torque. Esse motor é um velho conhecido por aqui, já que foi muito utilizado em modelos como Gol, Fox e Saveiro, mas acabou sendo aposentado no Brasil por não atender às novas leis de emissões.

Quem optar pelo Tera na Argentina pode escolher entre a versão com motor 1.0 TSI, que vem com uma potência reduzida para 101 cv, mas que garante uma dinâmica interessante com câmbio automático de seis marchas. No Brasil, o lineup conta também com o motor 1.0 MPI aspirado que atinge até 84 cv.

### Segurança em Questão

Uma questão preocupante para os amantes da segurança automotiva é que o Tera argentino traz um corte na parte de segurança. No Brasil, a frenagem autônoma de emergência (AEB) é de série em todas as versões, mas por lá, esse sistema será apenas padrão nas versões mais caras, como a High e a Outfit. Nas versões Trend e Comfort, ficará disponível como opcional. Quem já passou por situações de risco sabe como esse recurso pode ser um salva-vidas no trânsito.

### Versões e Equipamentos

Na Argentina, o Tera terá quatro versões. A Trend é a mais básica, vindo com o motor aspirado 1.6, ar-condicionado manual e rodas de aço aro 16. A Comfort, por sua vez, já inicia com o motor 1.0 TSI e câmbio automático, além de alguns itens a mais, como rodas de liga e volante multifuncional.

A versão High é a que começa a incluir mais tecnologia, trazendo o AEB, controle de cruzeiro adaptativo e uma série de confortos como ar-condicionado automático. Por fim, a Outfit mantém muitos dos recursos da versão High, mas traz um visual mais esportivo, com acabamentos diferenciados e detalhes em preto.

### Preços no Mercado Argentino

Embora a Volkswagen ainda não tenha anunciado os preços oficiais, os concessionários argentinos já estão dando uma ideia de quanto poderemos esperar. A versão Trend está sendo divulgada a 30.500.000 pesos (~R$ 125.050), enquanto a versão Outfit pode chegar a 38.500.000 pesos (~R$ 157.850). No Brasil, os preços começam em R$ 105.890 para a versão 1.0 MPI, subindo até R$ 141.890 na versão High TSI automática.

O Tera promete ser uma opção bem interessante para quem busca um SUV acessível, com visual moderno e potência adequada para o dia a dia. O modelo parece se encaixar bem nas necessidades de quem viaja com a família ou precisa de um espaço extra para bagagens, principalmente em viagens mais longas.