Banho gelado: entenda os benefícios reais dessa prática

Tomar banho de água gelada pode trazer muitos benefícios para a saúde, principalmente para a circulação sanguínea. Enquanto algumas pessoas curtem o banho quentinho, outras se jogam no frio e sentem a diferença. A mágica acontece, entre outras coisas, por conta de um processo chamado vasoconstrição, que é basicamente a contração dos vasos sanguíneos.

Quando você sai do chuveiro gelado, o corpo reage e a circulação sanguínea fica mais eficiente. É como se um turbo fosse ativado!

As vantagens

Um estudo publicado no North American Journal of Medical Sciences revelou que a exposição ao frio pode fazer o sistema cardiovascular funcionar muito melhor. Os vasos sanguíneos ganham uma força extra, já que as paredes se tornam mais robustas. Legal, né?

Além disso, o banho gelado ajuda a oxigenar os tecidos, o que pode ser bem útil para quem tem problemas de pressão arterial. Se você sofre com pernas inchadas, um banho frio pode oferecer alívio. Dica: comece o banho de baixo para cima para sentir os benefícios.

O frio provoca a contração dos vasos, e quando você se aquece novamente, eles se dilatam. Essa variação de temperatura movimenta o sangue e pode ser uma estratégia interessante para melhorar a circulação. Outra coisa importante é o óxido nítrico, uma substância que ajuda a relaxar, contribuindo até para a saúde do coração.

E não para por aí! Salvar a pele e a mente é outra vantagem desse banho. A experiência do choque térmico pode ser um bom aliado contra a ansiedade. Quando a água gelada entra em contato com a pele, o sistema nervoso parassimpático fica mais equilibrado, ajudando a controlar as emoções. Isso significa que a noradrenalina e a endorfina, que ajudam a combater a depressão, também dão uma forcinha.

Se você está pensando em experimentar, uma boa maneira de começar é aproveitar a água quente antes e, nos últimos 30 segundos, trocar para a água fria. Com o tempo, você perceberá que seu corpo se adapta e a saúde agradece.