Toyota apresenta Prius híbrido plug-in flex no Brasil

A Toyota do Brasil está preparando uma surpresa bem bacana para a Fenasucro & Agrocana 2025, que acontece de 12 a 15 de agosto em Sertãozinho, SP. Eles vão revelar o protótipo do Prius híbrido plug-in flex. É uma combinação de motor elétrico recarregável na tomada com motor flex, que aceita tanto gasolina quanto etanol. Essa tecnologia inédita promete trazer uma nova experiência para os amantes dos carros e das inovações.

Esse lançamento faz parte da estratégia global da marca chamada “multipathway”. A ideia é buscar diferentes soluções para diminuir as emissões de carbono, usando a pegada do combustível disponível em cada região. Aqui no Brasil, com o etanol já tão sólido no dia a dia, a Toyota resolveu investir pesado nessa nova versão híbrida.

Quando o Prius plug-in flex é abastecido com etanol e com a bateria cheia, ele pode reduzir até 90% das emissões de CO₂. Isso é um compromisso sério da Toyota com a mobilidade sustentável, aproveitando o que temos de bom com os biocombustíveis. Quem sabe você se lembre da última vez que viu um carro verde na sua frente em um engarrafamento. Pois é, a missão é deixar as nossas estradas mais limpas e menos poluídas.

O pessoal que visitar o estande da Toyota, que vai ocupar 150 m² na feira, vai poder conferir de pertinho esse protótipo e outros modelos como a robusta Hilux, o SUV SW4 e o Corolla Cross híbrido flex full, todos fabricados no Brasil. E, acredite se quiser, o Prius vai até gerar energia para preparar um café expresso durante o evento. Já pensou? Lindo de ver e ainda tomando um cafezinho ao lado.

Falando em história, é legal lembrar que a trajetória da Toyota no Brasil tem marcos importantes. O sistema híbrido flex começou lá em 2019 com o Corolla e, aos poucos, se espalhou para outros modelos da linha, como o SUV Corolla Cross. Até 2030, a marca promete investir R$ 11,5 bilhões para aumentar a produção de híbridos flex e lançar o Yaris Cross ainda este ano.

Com mais de 23 milhões de veículos eletrificados vendidos em todo o mundo, a Toyota alega que evitou a emissão de 176 milhões de toneladas de CO₂. Isso demonstra um compromisso real com o combate às mudanças climáticas, algo que muitos motoristas, interessados em carros mais ecológicos, devem estar acompanhando de perto.

Roberto Braun, um dos diretores da marca aqui no Brasil, destacou que essa apresentação reafirma o pioneirismo da Toyota e o objetivo de criar uma mobilidade que realmente traga benefícios para o meio ambiente e a sociedade. É um futuro que todos nós, apaixonados por carros e preocupados com o mundo em que vivemos, devemos estar de olho!