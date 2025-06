VW Tera 2026 supera Corolla e Toro em buscas online

O novo Volkswagen Tera chegou com tudo e já está fazendo barulho no mercado brasileiro. Lançado há menos de um mês, ele já é um dos SUVs mais procurados do país. Dados do Webmotors Autoinsights indicam que, desde o dia 25 de maio, quando as vendas começaram, o Tera ocupa a 6ª posição entre os modelos 0km mais visualizados. É impressionante, né?

No ranking dos SUVs, ele está na 5ª colocação, logo atrás de nomes consolidados como Hyundai Creta, Volkswagen Nivus e Ford Ranger. O interessante é que ele superou até modelos tradicionais, como o Toyota Corolla e a Fiat Toro. Na gama da Volkswagen, só fica atrás do T-Cross e do Nivus. Para quem está de olho em um SUV compacto, o Tera veio para brigar sério.

Doze mil unidades em 50 minutos

O sucesso parece ser instantâneo! Logo nos primeiros minutos de vendas, a Volkswagen anunciou que já tinha recebido 12 mil pedidos em apenas 50 minutos. Um colunista que esteve presente no lançamento contou que 10 mil dessas unidades foram compradas nos primeiros 23 minutos. Para ter uma ideia, o recorde anterior era do Polo, que vendeu 7 mil unidades em três horas.

O Tera é fabricado em Taubaté, São Paulo, e foi criado para preencher uma lacuna entre o Polo e os SUVs da marca. Grande o suficiente para ser prático e pequeno o bastante para se mover com agilidade na cidade, ele tem 4,15 metros de comprimento e um porta-malas com capacidade de 350 litros. Os preços variam de R$ 103.990 a R$ 139.990, e a versão mais completa pode vir com pacotes muito legais, como o Outfit e uma série especial chamada The Town.

Se você já teve que fazer uma viagem longa, sabe que um bom porta-malas faz toda a diferença. E o Tera promete entregar essa praticidade sem abrir mão do estilo e do conforto.

A concorrência e os desafios

Claro, a concorrência é feroz. Modelos como o Nivus e o Creta têm um público cativo, mas parece que o Tera está preparado para conquistar o coração dos brasileiros. Ele não só oferece um design atraente, como também tem um bom conjunto mecânico e opções de tecnologia que fazem com que dirigir se torne uma experiência agradável.

Para quem pega muito trânsito, como em São Paulo, é fundamental ter um carro que responda bem nas paradas e arranca. E quem já teve que buscar estacionar em locais apertados sabe como esses SUVs podem ser uma mão na roda.

Portanto, se você está pensando em trocar seu carro ou está em dúvida sobre o que escolher, o Tera é uma opção a se considerar. Ele já chegou quebrando recordes e promete muito mais!