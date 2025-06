Quando será o quinto dia útil de julho?

O quinto dia útil de julho sempre gera expectativa entre os trabalhadores brasileiros. Este dia, que marca o pagamento de salários para muitos, tem uma peculiaridade este ano: ele cai em um sábado, dia 5. Essa situação pode impactar a forma como as pessoas planejam suas finanças.

Com essa data no fim de semana, fica a dúvida: como será feita a quitação dos salários?

Por que o sábado conta na contagem?

De acordo com a legislação trabalhista, os dias úteis são considerados de segunda a sábado, excluindo domingos e feriados. Assim, no mês de julho, os dias 1º a 5 são contados como úteis, sendo que o último deles é um sábado. No entanto, aqui entra um detalhezinho importante: os bancos não funcionam normalmente aos sábados, o que pode complicar os pagamentos.

Para lidar com isso, as empresas costumam se adaptar. É comum que os salários sejam antecipados, e neste caso específico, muitos trabalhadores provavelmente receberão seus vencimentos na sexta-feira, dia 4 de julho.

Evitando surpresas no pagamento

Entender essa contagem de dias úteis é fundamental para evitar imprevistos financeiros. Saber que o pagamento pode ocorrer um dia antes ajuda na hora de programar despesas e compromissos.

Receber o salário um dia antes, na sexta-feira, é uma prática que ajuda muita gente a garantir que as contas sejam pagas em dia. Isso traz uma tranquilidade maior para as famílias, permitindo que elas cuidem das suas obrigações financeiras sem estresse.

Ficar atento a esses detalhes do calendário pode fazer toda a diferença no seu planejamento. Assim, é possível manter as finanças em ordem e evitar surpresas indesejadas no final do mês.