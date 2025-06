Japão executa homem que matou 9 pessoas por meio do Twitter

O Japão executou, na sexta-feira (27), Takahiro Shiraishi, um homem chamado de “assassino do Twitter”. Ele foi condenado por assassinar e esquartejar nove pessoas, a maioria delas mulheres, após contatar as vítimas por meio das redes sociais. A informação foi confirmada pelo ministro da Justiça do país.

Esta foi a primeira execução no Japão em quase três anos. Shiraishi, de 34 anos, foi sentenciado à morte em 2020 após confessar os assassinatos, que trouxeram grande impacto na sociedade japonesa.

A prisão de Shiraishi ocorreu em outubro de 2017, quando a polícia investigava o desaparecimento de uma mulher de 23 anos que tinha publicado mensagens sobre pensamentos suicidas nas redes sociais, incluindo o Twitter. Durante a busca em sua casa, os agentes encontraram três caixas térmicas e cinco contêineres que continham restos mortais das vítimas.

As vítimas de Shiraishi, que tinham idades entre 15 e 26 anos, foram contactadas por ele após postagens nas redes sociais. Segundo a TV Asahi, o crime foi motivado por interesses egoístas, como satisfação sexual e financeira, e ocorreu ao longo de dois meses. Isso gerou grande choque e preocupação na sociedade, refletindo a dor e o sofrimento das famílias das vítimas.

A execução de Shiraishi marca um retorno à aplicação da pena de morte no Japão, onde este tipo de punição é realizado por enforcamento. As datas das execuções são normalmente divulgadas apenas após a realização dos atos. O ministro Keisuke Suzuki afirmou que a decisão de executar Shiraishi foi resultado de um cuidadoso processo judicial, levando em conta todos os fatores envolvidos no caso.