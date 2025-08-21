VW T-Cross 200 TSI em promoção com preço atrativo

O T-Cross, um dos SUVs mais queridinhos do Brasil, acaba de receber uma atualização que promete atrair ainda mais olhares. Desde o lançamento do programa Carro Sustentável, a Volkswagen tem oferecido condições especiais em praticamente toda sua linha e, claro, o T-Cross não ficou de fora. O preço do SUV, que antes estava em R$ 144.854, agora caiu para R$ 137.854. Isso significa um desconto total de impressionantes R$ 17.135. Quem não gosta de um bom negócio, não é mesmo?

Com esse novo preço, o T-Cross se torna uma opção ainda mais atraente, até mesmo em comparação com o novíssimo VW Tera High TSI AT6, que está custando R$ 141.890. Esse novo modelo tem como objetivo ficar entre o Polo e o Nivus, mas com o T-Cross mais em conta, a escolha pode ficar mais fácil.

Se você está pensando em financiar, a VW oferece uma entrada de 60% — ou seja, R$ 82.712,40 — e 24 parcelas de R$ 2.401,78, com taxa de juros de 0%. Porém, tem que ficar atento aos encargos adicionais, como IOF e taxa de cadastro, que elevam o custo total para R$ 140.355,03. Vale a pena fazer as contas antes de decidir.

Detalhes do T-Cross 1.0 200 TSI

Para quem curte detalhes, vamos dar uma olhada nos principais dados do T-Cross. Ele conta com um motor 1.0 turbo, flex, de três cilindros, que entrega 128 cv com etanol e 116 cv com gasolina, além de um torque de 20,4 kgfm. A transmissão é automática de seis marchas, trazendo conforto e eficiência para quem enfrenta o trânsito pesado do dia a dia. Nada como ter um carro que responde bem nas demandas urbanas!

Se você dirige bastante em estrada, vai adorar saber que a versão 200 TSI vem com seis airbags, freios ABS e luzes em LED. Esses itens trazem um bom nível de segurança e conforto. As maçanetas são pintadas, tem rodas de liga leve de 16 polegadas e lanternas traseiras em LED. Não dá pra esquecer do rack de teto e do volante multifuncional revestido em couro, que é um charme e facilita muito as trocas de marcha.

Uma história de sucesso

Desde que foi lançado, em 2019, o T-Cross conquistou o coração dos brasileiros. Ele se estabeleceu como um dos SUVs mais vendidos do país, principalmente pela sua ótima utilização do espaço interno. Se você já experimentou fazer uma viagem com a família, sabe como um bom aproveitamento é essencial. O modelo oferece motorizações que vão do 1.0 ao 1.4, tudo turbo.

As versões disponíveis variam da Sense, voltada para o público PcD, até a Extreme, que traz um painel digital e até teto solar panorâmico. Um verdadeiro luxo! Desde 2023, o T-Cross se destaca, acumulando até julho de 2025, 209.996 unidades emplacadas. Com certeza, ele se tornou um favorito nas ruas.

Agora é hora de ficar de olho nas novidades e aproveitar as ofertas! Quem sabe esse não é o momento perfeito para você conquistar seu novo SUV?