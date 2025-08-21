Em 1937, gesto transforma a experiência de compras no supermercado

Em 1937, um empresário de Oklahoma fez uma grande mudança na maneira como as pessoas fazem compras. O nome dele é Sylvan Goldman e sua ideia, que à primeira vista parecia simples, revolucionou o funcionamento dos supermercados, tornando as compras muito mais práticas.

Hoje em dia, o carrinho de compras é um item básico em todo estabelecimento, mas ele enfrentou barreiras antes de se tornar um verdadeiro sucesso. Vamos entender melhor como isso aconteceu.

As origens de Goldman

Sylvan Nathan Goldman nasceu em 1898, em uma família de imigrantes, no que era o Território de Oklahoma. Desde pequeno, ele trabalhou na mercearia da família, aprendendo os truques do comércio. Depois de servir na Primeira Guerra Mundial, ele se juntou ao irmão, Alfred, e juntos investiram na Sun Grocery Company. Com o tempo, adquiriram também a rede Humpty Dumpty, onde Goldman teve a ideia que mudaria tudo.

Nos anos 1930, os supermercados estavam apenas começando a se popularizar, e a ideia de “autoatendimento” era novidade. Mas havia um problema: os clientes precisavam carregar cestas pesadas durante toda a compra, o que tornava a experiência bem cansativa, especialmente para famílias ou pessoas mais velhas. Goldman viu nisso uma oportunidade.

O nascimento do carrinho

Em 1936, ele teve uma ideia que poderia mudar tudo. Inspirado em uma cadeira dobrável, projetou um suporte com rodinhas que poderia facilitar a vida dos consumidores. Com a ajuda de um mecânico, ele criou o primeiro carrinho de supermercado.

O lançamento aconteceu em junho de 1937, em Oklahoma City. O carrinho foi patenteado com o nome de “Folding Basket Carriage for Self-Service Stores” e foi apresentado aos clientes da Humpty Dumpty. A proposta era clara: carregar mais produtos com conforto, podendo assim fazer compras maiores.

Resistência dos clientes

Apesar de ser uma inovação, a aceitação do carrinho não foi imediata. Muitos homens achavam que empurrar um carrinho era “coisa de mulher”, enquanto várias mulheres associavam o objeto a um carrinho de bebê e hesitavam em usá-lo.

Para superar essa resistência, Goldman teve uma sacada genial. Ele contratou modelos para usar o carrinho nos supermercados e também treinou funcionários para demonstrar como o dispositivo facilitava as compras. Com o tempo, as pessoas perceberam que o carrinho realmente tornava tudo mais prático.

Evolução do design

O modelo inicial tinha algumas limitações, como ser difícil de guardar e ocupar muito espaço. Em 1946, Orla Watson resolveu isso ao criar um sistema de encaixe, permitindo que os carrinhos fossem empilhados uns sobre os outros. Goldman logo adotou essa novidade, e assim lançou o “Nest-Kart”, um design que permanece até hoje.

O impacto da invenção

O carrinho de supermercado mudou completamente a forma como as pessoas consomem. Ele fez com que as famílias comprassem mais em uma única vez, aliviando o esforço físico e aumentando as vendas. Em pouco tempo, o carrinho se tornou o objeto sobre rodas mais usado em locais públicos, perdendo apenas para os carros.

Goldman se beneficiou financeiramente com a invenção e dedicou parte de sua vida a causas sociais, apoiando universidades e projetos em Oklahoma. Em reconhecimento, ele foi homenageado em 1971, ao entrar para o Hall da Fama do estado. Faleceu em 1984, mas deixou um legado que até hoje atravessa gerações.

Um legado duradouro

Atualmente, é quase impossível imaginar um supermercado sem os carrinhos em fila na entrada. O que começou como uma cadeira dobrável com cestas se tornou uma parte integrante da rotina de milhões de consumidores ao redor do mundo. A invenção de Goldman, nascida de uma necessidade simples, continua a ser um símbolo da vida moderna.