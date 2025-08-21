Notícias

Método prático para descascar ovos cozidos facilmente

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
Descascar ovos cozidos pode ser um verdadeiro desafio para muitos. Quem nunca teve dificuldade em retirar a casca sem acabar com uma clara danificada? O bom é que existe uma técnica que une ciência e um pouco de prática para facilitar essa tarefa. Desde a década de 1960, estudos têm explorado os fatores que tornam a descascação mais simples.

Ingredientes eficazes: Vinagre e sal

Uma dica valiosa é adicionar uma colher de sopa de vinagre de vinho branco e uma colher de sal à água do cozimento. Essa combinação traz resultados impressionantes.

O vinagre, por ser ácido, ajuda a quebrar o carbonato de cálcio da casca, fazendo com que ela se solte mais facilmente. O sal, por outro lado, aumenta a densidade da água, o que pode ajudar a evitar aquelas rachaduras indesejadas nos ovos. Importante ressaltar que essa mistura não é para temperar os ovos, mas sim para tornar o processo de descascá-los bem mais eficiente.

Outro ponto interessante é que a frescura dos ovos faz diferença. Ovos mais antigos tendem a ter um pH maior e uma câmara de ar maior, o que facilita a separação da casca.

A temperatura no cozimento

A temperatura da água também é um fator essencial. Começar o cozimento com a água já fervendo e adicionar os ovos com cuidado garante um cozimento mais uniforme.

Depois que os ovos estão prontos, a dica é mergulhá-los em água gelada. Isso faz com que a clara se contraia, tornando a casca mais fácil de ser removida. Um truque simples que pode melhorar muito sua experiência na cozinha.

Base científica da técnica

Pesquisas na área de ciência alimentar têm mostrado várias variáveis que influenciam a facilidade de descascar ovos. Desde a temperatura em que os ovos são armazenados até mudanças no pH conforme envelhecem, esses estudos ajudam a desenvolver métodos que misturam conhecimento científico ao cotidiano na cozinha.

Ao seguir essas recomendações, você pode esperar resultados muito mais satisfatórios. Para quem valoriza a praticidade na hora de cozinhar, essas dicas se mostram especialmente úteis.

