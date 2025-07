VW Polo tem vendas abaixo de modelos de luxo em junho

Depois de dar uma reagida em maio, a Alemanha voltou a registrar uma queda nas vendas de carros em junho. Segundo dados da KBA, a entidade que cuida dos revendedores no país, foram vendidos 256.193 veículos novos, o que representa uma queda de quase 14% em comparação com junho do ano passado. Essa foi a sétima queda nos últimos oito meses — um reflexo que muitos motoristas por lá têm enfrentado nas próprias rotinas.

Porém, nem tudo está em baixa. Os carros 100% elétricos estão em alta, representando 18,4% desse total — um salto em relação aos 14,6% do ano anterior. Os números mostram que, no acumulado do primeiro semestre, foram 1.402.789 unidades vendidas, 4,7% a menos que no mesmo período de 2024. Quem já enfrentou um trânsito pesado sabe como um carro elétrico pode ser vantajoso, com toda a eficiência e economia que eles proporcionam.

Quando olhamos para as montadoras, a Volkswagen continua liderando, mas perdeu cerca de 20% de seus compradores, o que fez sua participação de mercado cair para 18,8%. A Mercedes-Benz e a BMW, por outro lado, conseguiram um desempenho positivo, vendendo 22.404 e 22.026 unidades, respectivamente. A Dacia, que tem crescido bastante, entrou para o top 10 pela primeira vez, vendendo 7.743 unidades. Já a Fiat, com 5.338 vendas, viu suas vendas despencarem quase 40%. Se você já estava de olho na Fiat, é bom ficar atento às mudanças que vêm acontecendo na marca.

Ranking de Vendas na Alemanha

As vendas de modelos individuais também trouxeram novidades. O VW Golf, por exemplo, se manteve em primeiro lugar, vendendo 7.351 unidades — já é a nona vez consecutiva que ele assume essa posição! O T-Roc, também da Volkswagen, ficou em segundo lugar com 6.687 unidades, mas caiu quase 30% nas vendas. Uma grata surpresa do mês foi o Opel Corsa, que retornou ao pódio com 6.127 unidades vendidas, não figurando entre os líderes desde abril de 2023.

Logo em seguida, o VW Tiguan, com 4.668 vendas, e o BMW X1, com 4.546, também se destacaram. É curioso ver como o mercado vai mudando, especialmente com marcas que nem sempre estavam na linha de frente começando a dar as caras.

Se você é fã de Skoda, vale comentar que o Octavia, embora tenha sido campeão na marca, teve uma queda significativa de 36%. Agora, se você aprecia a sofisticação da BMW, o Série 5 registrou números positivos, praticamente dobrando suas vendas em relação ao ano passado.

A Visão do Mercado

Agora, imaginando a experiência ao volante com esses veículos, quem não gostaria de conferir o modelo que sempre foi o queridinho, o Golf, ou o convidativo T-Roc? Para quem tá em busca de um carro novo, essas vendas refletem não só comportamento do mercado, mas também as escolhas dos consumidores no dia a dia. Afinal, cada modelo conta uma história de suas experiências e o que cada motorista realmente busca.

E assim, seguimos acompanhando esse balé de vendas, esperando novas reviravoltas na preferência dos motoristas e nas tendências que vêm se formando nas estradas.