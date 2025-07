Isabele Benito renova contrato com o SBT até 2027

A apresentadora Isabele Benito teve seu contrato com o SBT renovado por mais dois anos, garantindo sua presença na emissora até 2027. Com uma carreira de mais de uma década à frente do “SBT Rio”, o telejornal mais importante da emissora no estado do Rio de Janeiro, Isabele se consolidou como uma figura influente no jornalismo carioca.

Isabele expressou sua felicidade pela renovação do contrato, afirmando: “É uma alegria enorme seguir neste lugar que considero minha segunda casa. São 13 anos no SBT Rio, falando com um público que me abraçou desde o primeiro dia. Me sinto parte da família dos cariocas e fluminenses. Quero que esse casamento dure por muitos e muitos anos”.

Nos bastidores, a renovação foi bem recebida. Claudio Cordeiro, diretor de Jornalismo do SBT no Rio, destacou a importância da apresentadora para a emissora na região. Ele mencionou que Isabele é vista como a “cara do SBT no Rio”, elogiando seu carisma, credibilidade e a conexão que tem com o público. Embora não tenha revelado detalhes específicos, Cordeiro indicou que novos projetos estão em andamento.

Isabele Benito nasceu em Santo Anastácio, no interior de São Paulo. Iniciou sua carreira na adolescência, trabalhando na Rádio Cultura de sua cidade. Aos 19 anos, passou para a televisão como apresentadora no programa “Revista” da TV Fronteira, uma afiliada da Globo. Ela também teve experiências no Canal Rural, atuando como setorista da BM&F Bovespa.

A trajetória de Isabele no SBT começou em 2008, inicialmente como repórter no Rio de Janeiro. Em 2013, ela assumiu a bancada do “SBT Rio”, onde se tornou conhecida por sua postura combativa e pela frase de destaque “É dedo na cara!”, que a tornou notável no cenário jornalístico. Seu estilo direto a ajudou a conquistar um espaço significativo na audiência carioca.

Desde 2017, Isabele também apresenta o “Programa Isabele Benito” na Super Rádio Tupi, onde é reconhecida como a voz feminina mais ouvida do rádio brasileiro. Essa experiência no rádio complementa sua carreira na televisão, consolidando sua reputação como uma das jornalistas mais respeitadas do país.