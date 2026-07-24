Por você aborda conflitos familiares e esportes na Vila Maravilha

Novela “Por Você” estreia em 17 de agosto e explora desafios familiares e escolhas pessoais

A nova novela “Por Você”, cuja estreia está marcada para 17 de agosto, traz uma trama rica em emoções e desafios enfrentados por seus personagens. A história gira em torno de separações, cobranças e as difíceis escolhas que envolvem a vida escolar, a dança, o esporte e a vida familiar.

Um dos principais personagens é Tom-Tom, interpretada por Laura Chuff. Ela é uma menina que, após perder a guarda para o pai, Sabugo, vive em uma casa de acolhimento. Sabugo, interpretado por Adanilo, tenta recuperar a guarda da filha, que ficou sob seus cuidados após a morte da mãe durante a pandemia. O pai, que agora trabalha como zelador na Escola Maria Firmina dos Reis, está determinado a mostrar que pode ser um bom responsável.

A trama também destaca Sílvia, uma professora de dança vivida por Fernanda de Freitas. A dança é a paixão de Sílvia desde a infância, mas sua carreira foi interrompida devido a uma gravidez inesperada. Retornando ao Rio de Janeiro após um tempo fora, ela se mostra exigente e rigorosa com seus alunos, especialmente com sua filha Hanna, interpretada por Pietra Quintela, que se sente pressionada a atender às expectativas da mãe.

Hanna, que cresceu sob a pressão da mãe, busca constantemente a aprovação de Sílvia. Entretanto, sua convivência com os amigos Glorinha e Ítalo a faz explorar novas possibilidades. Glorinha, vivida por Laura Luz, é uma talentosa judoca que se destaca na escola, enquanto Ítalo (Fabrício Assis), embora menos interessando pelo esporte, apoia sua irmã.

A amizade com Bela (Sheron Menezzes) também se destaca, ajudando os irmãos a reconhecê-las como indivíduos distintos e a seguirem seus próprios caminhos.

Na Escola Maria Firmina dos Reis, outros personagens também ganham destaque. Dalila Cristina (Lívia Silva) está em busca de um projeto pessoal através das redes sociais, enquanto Suelen (Bia Santana) se envolve com Peixe (Cauê Campos), despertando emoções intensas. Dudu (Pedro Guilherme), por sua vez, vive com a responsabilidade de manter o bom desempenho escolar, exigindo muito de si.

Lucas (Amaury Lorenzo), diretor pedagógico da escola, acredita na educação como uma ferramenta fundamental para a transformação. Ele se compromete a ajudar estudantes em situação de vulnerabilidade através do diálogo e apoio. Ao seu lado, Margô (Regiane Alves) também traz consigo a experiência de um casamento terminado e um desejo frustrado de ser mãe, reconhecendo os alunos como parte de sua família.

A produção da novela é assinada por Dino Cantelli e Juliana Peres, com a colaboração de uma equipe de roteiristas. A direção artística é de André Câmara, enquanto Jeferson De assina a direção geral.

“Por Você” promete prender a atenção do público ao abordar temas relevantes e atuais, refletindo sobre os desafios da adolescência e das relações familiares.