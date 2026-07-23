Jornal Nacional registra audiência inferior à novela das sete

Na última quarta-feira, 22 de julho, o Jornal Nacional, o principal telejornal da Globo, registrou um desempenho abaixo do esperado ao ficar com uma média de audiência inferior à da novela das sete, um fato inédito em sua programação. Essa queda na audiência foi influenciada pela volta do Campeonato Brasileiro, que fez com que muitos telespectadores optassem por assistir à Record durante as transmissões de futebol.

A novela Coração de Mãe, exibida nesse horário, se beneficiou da situação e alcançou altos índices de audiência, quase igualando seu recorde. Por outro lado, o programa Justiça 2, que foi transmitido logo após o futebol, não conseguiu manter o público que acompanhou a partida, o que resultou em uma queda considerável na audiência.

Ainda na disputa pela audiência, o programa Brasil Urgente, da Band, conseguiu retomar a liderança entre os telejornais na sua faixa de horário, superando o rival Aqui Agora.

Os dados de audiência revelam um cenário de competição acirrada entre as emissoras. As informações foram coletadas através de medição de audiência na Grande São Paulo. Essa medição é fundamental para o mercado publicitário, pois em 2026, cada ponto de audiência corresponde a 78.781 domicílios sintonizados na região.

Confira abaixo algumas médias de audiência da Globo e Record registradas na noite:

Audiência da Globo

Bom Dia SP : 7,3 pontos

: 7,3 pontos SP1 : 9,2 pontos

: 9,2 pontos Jornal Hoje : 10,0 pontos

: 10,0 pontos Vale a Pena Ver de Novo (Avenida Brasil) : 13,0 pontos

: 13,0 pontos Coração Acelerado : 19,8 pontos

: 19,8 pontos Jornal Nacional: 19,7 pontos

Audiência da Record

Coração de Mãe : 7,2 pontos

: 7,2 pontos Cidade Alerta : 6,4 pontos

: 6,4 pontos Jornal da Record: 6,9 pontos

Os resultados mostram uma audiência mais fragmentada, com a Globo enfrentando desafios em manter seus índices, enquanto Record e Band aproveitaram a dinâmica do público para conquistar mais telespectadores em suas respectivas faixas horárias.