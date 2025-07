Caça espanhol EF-18 inicia missão de vigilância na Islândia

Seis caças EF-18 da Força Aérea Espanhola foram oficialmente enviados para a missão Persistent Effort da OTAN em Reykjavík, na Islândia. Este é um momento importante, pois marca a primeira vez que a Espanha assume a responsabilidade do Serviço de Reação Imediata (QRA, na sigla em inglês) desde o dia 28 de julho.

Os caças chegaram à base aérea de Keflavik em 22 de julho, seguindo um plano bem definido, e encerraram assim a fase de deslocamento. A presença dos aviões fortalece a vigilância aérea em uma região estratégica entre a Europa e a América do Norte, especialmente em um momento em que há um aumento na competitividade militar, especialmente no Ártico, onde a Rússia e outras potências intensificaram suas atividades.

O deslocamento dos caças aconteceu em um voo direto que durou quatro horas, necessitando de dois reabastecimentos no ar. O primeiro reabastecimento ocorreu ainda no espaço aéreo espanhol, com a assistência de um avião cisterna nacional. O segundo reabastecimento foi perto da Escócia, realizado com apoio de um tanque da Força Aérea Francesa.

Comandados pelo chefe do destacamento español, 122 militares, incluindo pilotos, mecânicos e especialistas em armamento e logística, foram mobilizados. Eles já realizaram voos de treinamento e certificação, essenciais antes de iniciarem o serviço ativo de defesa aérea. Estas atividades foram avaliadas pelo Centro de Operações Aéreas Combinadas (CAOC) da OTAN, que verificou a capacidade de resposta do sistema QRA, a preparação das tripulações e o estado operacional dos aviões.

Antonio Macebo Marín, um dos pilotos do destacamento, destacou a relevância da missão, ressaltando que é um orgulho integrar o primeiro contingente espanhol em missão na Islândia. Segundo ele, essa é uma missão fundamental para a defesa aérea da OTAN e oferece uma oportunidade única de operar em condições desafiadoras.

Além de reforçar o compromisso da Espanha com a defesa coletiva prevista no Artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, essa operação também melhora a cooperação entre as forças aliadas. As missões do programa Air Policing da OTAN permitem que os pilotos e técnicos espanhóis adquiram experiência em ambientes complexos, aumentando a capacidade de resposta e coesão da Aliança diante de possíveis crises futuras.