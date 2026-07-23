Daniel de Oliveira será vilão em nova novela das seis da Globo

Daniel de Oliveira foi escalado para um papel importante na novela “Lá na Minha Terra”, que está marcada para estrear em novembro. Ele interpretará o marido desaparecido de Rosenda, personagem vivida por Dira Paes. A trama, escrita por Mario Teixeira, irá explorar conflitos intensos, especialmente após a protagonista descobrir que seu marido recomeçou a vida com outra mulher em São Paulo.

Antes de Daniel, Eduardo Moscovis estava sendo considerado para o mesmo papel, mas a escolha final foi pelo novo ator. A traição do personagem de Daniel não só afetará seu casamento, mas também provocará uma rivalidade com outro personagem, interpretado por Mateus Solano, que está interessado em Rosenda. Essa dinâmica formará um triângulo amoroso central na narrativa da novela.

“Lá na Minha Terra” mostrará a jornada de Rosenda desde o sertão nordestino até São Paulo, enfatizando as mágoas e ressentimentos que surgirão após sua descoberta sobre a vida nova de seu marido. As gravações da novela devem começar em agosto, e a estreia substituirá “A Nobreza do Amor” na faixa das seis.

A direção artística será de Allan Fiterman, e o elenco contará também com nomes como Camila Morgado, Lília Cabral, Alana Cabral, Leandro Daniel e Gabriela Loran. Daniel, que recentemente concluiu sua participação na novela “Coração Acelerado”, terá um pouco mais de um mês de descanso antes de iniciar os trabalhos na nova produção.