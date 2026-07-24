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SBT estreia Quem sabe, sobe em agosto com Celso Portiolli

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SBT lança Quem Sabe, Sobe em agosto sob comando de Celso Portiolli
SBT lança Quem Sabe, Sobe em agosto sob comando de Celso Portiolli

Cinco celebridades vão participar de um novo game show que testará seus conhecimentos gerais e habilidades estratégicas. O programa, intitulado “Quem Sabe, Sobe”, será apresentado por Celso Portiolli no Domingo Legal.

A dinâmica do jogo é simples: os competidores precisam responder a perguntas que podem alterar suas posições em um ranking. As posições vão de um a cinco, com o objetivo de chegar ao primeiro lugar. Cada resposta correta aproxima o participante do ponto desejado, enquanto um erro o relega à última colocação.

Além de conhecimento, os famosos terão que mostrar agilidade mental e aplicar estratégias ao longo de cinco rodadas. O desafio culmina numa fase decisiva, onde os participantes poderão lutar por um prêmio que pode chegar a até R$ 50 mil.

A estreia do programa está marcada para agosto, um mês significativo em que o SBT celebra 45 anos de história. Esse novo quadro também marca a primeira vez que o formato conhecido como Switch chega à América Latina.

“Quem Sabe, Sobe” foi desenvolvido pela Panenka para a emissora VRT da Bélgica, e já foi adaptado em diversos países, incluindo Holanda e Alemanha. Nos Estados Unidos, há uma versão do programa exibida pelo Game Show Network, enquanto na Grécia, a produção é realizada pela VCM Production para a emissora pública ERT1.

Celso Portiolli expressou sua satisfação em apresentar a versão brasileira do programa e acredita que “Quem Sabe, Sobe” trará mais entretenimento ao Domingo Legal. Ele destacou a importância do desafio e a expectativa de sucesso do novo quadro.

O criador do formato, Ed Louwerse, enfatizou a rapidez do jogo, a acessibilidade das perguntas e a qualidade da produção. Segundo ele, o SBT é o parceiro ideal para levar o programa ao Brasil, elogiando a conexão de Portiolli com o público.

A direção do game show ficará a cargo de Padu Estevão, enquanto Rubens Gargalaca Jr. será o responsável pela direção geral do projeto.

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