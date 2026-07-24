SBT estreia Quem sabe, sobe em agosto com Celso Portiolli

Cinco celebridades vão participar de um novo game show que testará seus conhecimentos gerais e habilidades estratégicas. O programa, intitulado “Quem Sabe, Sobe”, será apresentado por Celso Portiolli no Domingo Legal.

A dinâmica do jogo é simples: os competidores precisam responder a perguntas que podem alterar suas posições em um ranking. As posições vão de um a cinco, com o objetivo de chegar ao primeiro lugar. Cada resposta correta aproxima o participante do ponto desejado, enquanto um erro o relega à última colocação.

Além de conhecimento, os famosos terão que mostrar agilidade mental e aplicar estratégias ao longo de cinco rodadas. O desafio culmina numa fase decisiva, onde os participantes poderão lutar por um prêmio que pode chegar a até R$ 50 mil.

A estreia do programa está marcada para agosto, um mês significativo em que o SBT celebra 45 anos de história. Esse novo quadro também marca a primeira vez que o formato conhecido como Switch chega à América Latina.

“Quem Sabe, Sobe” foi desenvolvido pela Panenka para a emissora VRT da Bélgica, e já foi adaptado em diversos países, incluindo Holanda e Alemanha. Nos Estados Unidos, há uma versão do programa exibida pelo Game Show Network, enquanto na Grécia, a produção é realizada pela VCM Production para a emissora pública ERT1.

Celso Portiolli expressou sua satisfação em apresentar a versão brasileira do programa e acredita que “Quem Sabe, Sobe” trará mais entretenimento ao Domingo Legal. Ele destacou a importância do desafio e a expectativa de sucesso do novo quadro.

O criador do formato, Ed Louwerse, enfatizou a rapidez do jogo, a acessibilidade das perguntas e a qualidade da produção. Segundo ele, o SBT é o parceiro ideal para levar o programa ao Brasil, elogiando a conexão de Portiolli com o público.

A direção do game show ficará a cargo de Padu Estevão, enquanto Rubens Gargalaca Jr. será o responsável pela direção geral do projeto.