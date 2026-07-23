Merchandising faz Globo alterar destino de Dora em Quem Ama Cuida

A personagem Dora, interpretada por Mariana Ximenes, passará por mudanças significativas na novela Quem Ama Cuida. A trama decidiu retirar a possibilidade de adultério da personagem, além de excluí-la do grupo de suspeitos pela morte de Arthur, interpretado por Antonio Fagundes. Essa decisão está relacionada a um acordo com a marca Eudora, que exige que a imagem de Dora seja preservada, evitando associações a comportamentos moralmente negativos.

Inicialmente, a história previa que Dora se envolvesse em um romance extraconjugal com André, que antes era descrito como filho de Ademir, personagem de Dan Stulbach. Com o avanço da trama, André se tornou sobrinho de Ademir, e a narrativa mudou, fazendo com que a traição não fosse mais um elemento da história.

A responsabilidade pelo desgaste no casamento de Dora recai sobre Ademir, que terá relacionamentos extraconjugais, incluindo um caso com sua secretária, Suely, vivida por Julia Stockler. Ao descobrir as infidelidades do marido, Dora tomará a decisão de expulsá-lo de casa e formalizar a separação. Assim, a personagem será retratada como a vítima do relacionamento, sem ser culpada por ter se envolvido com outra pessoa.

Por sua vez, André, interpretado por Henrique Barreira, terminará seu namoro com Carolina antes de estreitar laços com Dora, expressando que está apaixonado por outra mulher. O romance entre eles só começará após o divórcio de Dora, que terá encerrado sua relação emocional com Ademir, caracterizando essa nova etapa como um recomeço.

Quem Ama Cuida tem alcançado uma audiência média de 22,3 pontos em São Paulo e está prevista para permanecer no ar até janeiro, ultrapassando os 200 capítulos. Com essas reformulações, a novela evita vincular Dora a elementos que poderiam comprometer sua imagem, como a suspeita de envolvimento na morte de Arthur e a traição inicialmente planejada.