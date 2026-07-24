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Direção de quem ama cuida recebe apoio para aceleração das gravações

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Direção de Quem Ama Cuida ganha reforço para acelerar gravações
Direção de Quem Ama Cuida ganha reforço para acelerar gravações

João Paulo Bauer agora divide a direção-geral da novela “Quem Ama Cuida” com Caetano Caruso. Essa mudança foi implementada para acelerar os processos de gravação da trama, aumentando a eficiência da produção.

Os autores da novela, Walcyr Carrasco e Claudia Souto, têm sido autorizados pela Globo a alterar a narrativa enquanto os episódios estão sendo exibidos. Essa abordagem, chamada de “obra aberta”, permite que eles trabalhem com um número menor de capítulos prontos e façam ajustes conforme a reação do público. Atualmente, a novela está exibindo o capítulo 60, enquanto os autores já estão escrevendo o texto dos capítulos que vão até o 90. Esse método é diferente do que a emissora vinha praticando em produções anteriores, onde as histórias eram totalmente finalizadas antes da estreia.

Carrasco optou por essa forma de trabalhar pois deseja observar como o público reage aos personagens antes de tomar decisões sobre o desenrolar da trama. Claudia Souto também dá seu apoio a esse novo ritmo de criação.

A Globo, que anteriormente costumava solicitar roteiros mais antecipados para otimizar custos e evitar imprevistos, aceitou a proposta de Carrasco e Souto, permitindo a flexibilidade necessária para a nova novela.

Para acompanhar essa nova estratégia, a emissora decidiu aumentar a equipe de direção da novela. Bauer começou a trabalhar na produção na semana passada e agora se une a Caruso na direção geral, enquanto Amora Mautner continua como diretora artística e responsável pela supervisão da trama.

Antes de se juntar a “Quem Ama Cuida”, Bauer já havia colaborado com Amora Mautner em “Êta Mundo Bom”, e também trabalhou na direção de “Três Graças”, a novela que antecedeu a atual.

Depois de 56 capítulos exibidos, “Quem Ama Cuida” alcançou uma média de 22,3 pontos, um desempenho semelhante ao de outras novelas como “Vale Tudo” e “Três Graças” na mesma fase. A novela está programada para continuar no ar até 20 de janeiro, quando será substituída pela continuação de “Avenida Brasil”, prevista para estrear em 25 de janeiro.

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