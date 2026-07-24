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Bia Bonemer, Hariany Almeida e Jaquelline Grohalski no Acerte ou Caia

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Bia Bonemer, Hariany Almeida e Jaquelline Grohalski participam do Acerte ou Caia!
Bia Bonemer, Hariany Almeida e Jaquelline Grohalski participam do Acerte ou Caia!

Neste domingo, 26 de julho, às 16h, o programa Acerte ou Caia! promete mais emoções e desafios sob a apresentação de Tom Cavalcante. Nesta edição, apenas um dos participantes poderá sair com um prêmio de até R$ 300 mil, enquanto os outros dez competidores enfrentarão quedas inesperadas.

Os competidores desta semana incluem a diretora de arte e influenciadora Bia Bonemer, além de dois apresentadores da RECORD: Lair Rennó, conhecido pelo programa Balanço Geral Minas, e Ernani Alves, que apresenta o Cidade Alerta Rio.

Participam também as ex-participantes do reality show A Fazenda, Hariany Almeida e Jaquelline Grohalski, sendo esta última a campeã da 15ª edição do programa. A apresentadora Bruna Pinheiro também se junta à disputa, desafiando seus conhecimentos gerais.

Ainda no time de competidores estão os comediantes Edmilson Filho e L.C. Galetto, além de mais três atores: Thiago Amaral, Giovanna Gold e Bruna Aiiso.

Os espectadores poderão acompanhar a interação e as quedas hilárias durante a competição. O programa Acerte ou Caia! é produzido pela Boxfish e conta com direção de David Feldon e direção artística de Cesar Barreto. As edições podem ser assistidas nas tardes de domingo pela RECORD e estão disponíveis na plataforma de streaming RecordPlus.

Quem será o grande vencedor desta disputa?

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