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Iludida estreia na Record após sucesso em 60 países

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Sucesso em mais de 60 países, Iludida chega às noites da RECORD
Sucesso em mais de 60 países, Iludida chega às noites da RECORD

A Record TV anunciou a estreia de uma nova novela em sua programação, chamada “Iludida”, que chega para substituir “Coração de Mãe”. A nova trama, que será exibida a partir de 25 de agosto, às 21h, é uma produção turca originalmente intitulada “Sadakatsiz”. A exibição do último capítulo de “Coração de Mãe” está marcada para o dia 24 de agosto.

“Iludida” gira em torno da personagem Asya, vivida pela atriz Cansu Dere, que interpreta uma médica bem-sucedida. Asya acredita ter uma vida perfeita ao lado do marido, Volkan, interpretado por Caner Cindoruk, e do filho Ali, que é vivido por Alp Akar. No entanto, a paz familiar é abalada quando Asya descobre indícios que podem colocar a fidelidade do marido em dúvida. Essa descoberta iniciará uma busca intensa pela verdade, resultando em conflitos psicológicos profundos e revelações inesperadas.

Enquanto tenta desvendar a traição, Asya assume um papel ativo e deixa de ser apenas uma esposa enganada. Ela passa a confrontar pessoas próximas, que também têm seus próprios interesses e segredos.

Cansu Dere já é familiar ao público da emissora, tendo interpretado Zeynep na novela “Mãe”, e Caner Cindoruk também é conhecido por sua atuação como Sarp em “Força de Mulher”. Outros rostos reconhecíveis na nova produção incluem Gözde Seda Altuner, que faz o papel de Gonul e já atuou como Gulnaz em “Coração de Mãe”. Berkay Ateş, que interpreta Aras, também tem passagens pela Record, tendo vivido Ozan em “Chamas do Destino” e Cendiz em “Mãe”. O elenco ainda conta com a participação especial de Bennu Yıldırımlar, que foi Hatice em “Força de Mulher”, e Şafak Başkaya, conhecido por seu papel como Tahir em “Mãe”.

As gravações de “Iludida” ocorreram em Tekirdağ, uma cidade à beira do Mar de Mármara. Os cenários, figurinos e a fotografia foram cuidadosamente selecionados para criar um clima de tensão em torno do conflito entre Asya e Volkan. A direção da novela é de responsabilidade de Neslihan Yeşilyurt e Benal Tairi.

Com uma história que envolve traição e suspense, “Iludida” já se destacou como um sucesso em mais de 60 países. A trama é uma adaptação da série britânica “Doctor Foster”, que foi lançada em 2015. A versão turca estreou em 2020 e promete capturar a atenção dos telespectadores com seus enredos emocionantes e complexos.

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