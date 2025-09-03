VW Polo ganha versão elétrica GTI, mas motor a combustão permanece

Não é de hoje que o VW Polo está na mira dos rumores sobre seu futuro. Desde que a atual geração, que começou em 2017, chegou, ele vem sofrendo um pouco com o tempo e perdendo espaço na fila dos carros da Volkswagen. Mas calma, porque a marca tem planos bem empolgantes para ele: vem aí o ID.Polo, a versão totalmente elétrica!

Essa nova fase da linha ID traz uma proposta arrojada com a plataforma MEB+. O lançamento está previsto para maio de 2026, com um preço inicial que deve girar em torno de 25 mil euros. O mais interessante é que o ID.Polo será o primeiro carro elétrico da linha a ter um nome próprio, largando a indefinição dos números.

Com os olhos voltados para o Salão de Munique em setembro de 2025, a Volkswagen já deu uma espiada do modelo, que, apesar de estar completamente camuflado, dá pra ver que vai herdar traços do conceito ID.2all. Um dos destaques? O logotipo traseiro iluminado, um charme que já está em outros modelos da marca.

O ID.Polo vai ter 4,05 metros de comprimento, mantendo as medidas do atual hatch, mas vai trazer um aumento em todas as suas dimensões. Ele é 6 cm mais alto, 7 cm mais largo e também cresceu 3 cm de entre-eixos. No porta-malas, você deve encontrar cerca de 400 litros, 100 litros a mais que o modelo que conhecemos hoje. Isso já coloca ele nas proporções de hatches mais antigos, como o querido Golf Mk4.

As rodas de 18 ou 19 polegadas vão dar um visual bem robusto ao carro, e a coluna traseira larga é um clássico dos hatches da Volkswagen. O ID.Polo GTI terá um toque esportivo com detalhes aerodinâmicos, como um para-choque estilo favo de mel e um spoiler traseiro. E ao invés da manopla do câmbio, a famosa referência à bola de golfe vai aparecer no volante, mantendo a tradição marcante da linha.

Em termos de desempenho, ainda há algumas informações para serem reveladas, mas já permite-se imaginar versões com autonomia de até 420 km, segundo o ciclo WLTP. A potência deve variar de 100 cv nas versões de entrada até atingir 200 cv no esportivo GTI, que ainda contará com diferencial dianteiro esportivo. O peso deve ficar em torno de 1.500 kg, o que promete um brinquedinho ágil e divertido para dirigir.

O novo modelo será disponibilizado com duas opções de bateria e três níveis de potência, com a previsão de um quarto a chegar em breve. O esportivo ID.Polo GTI contará com 226 cv. Todos os modelos terão baterias eficientes e suporte para recargas rápidas em corrente contínua. Equipamentos de ponta também não vão faltar, como o Travel Assist e o Park Assist Plus, que é super inteligente, com reconhecimento de semáforos e função de memória.

Agora, será que o novo ID.Polo vai cruzar as nossas estradas? Por enquanto, rola uma expectativa. O Polo já se tornou bastante focado em versões para o público de entrada, e a Volkswagen parece concentrar suas forças nos elétricos. Enquanto não temos certezas, pelo menos a gente pode ficar animado com essa fase nova e cheia de promessas da Volkswagen!