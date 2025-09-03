Cientistas apresentam método para se comunicar com gatos

Quer se conectar melhor com seu gato? Um estudo da Universidade de Portsmouth trouxe uma dica simples, mas poderosa: piscar lentamente para o seu felino.

Os pesquisadores analisaram 38 duplas de gatos e seus tutores e descobriram que os gatos costumam se aproximar e confiar mais em pessoas que imitam esse gesto de “piscar lento”. Esse ato, que é um sinal de confiança e afeto, pode transformar a relação entre humanos e felinos, tornando-a muito mais próxima.

Como funciona a comunicação visual com gatos?

Muitos donos de gatos já usam o piscar lento sem nem perceber. O interessante é que o estudo validou cientificamente essa prática. Quando você pisca devagar, transmite segurança para o seu gato. Esse gesto tranquilo pode gerar uma resposta positiva, fazendo com que o bichano retribua a confiança.

Durante a pesquisa, os participantes também estendiam a mão em direção aos gatos, o que aumentou as interações amigáveis. Isso reforça como a comunicação não-verbal é essencial para construir um vínculo forte entre você e seu gato.

Miado e outras formas de comunicação

O miado é uma das maneiras mais conhecidas de os gatos se comunicarem. Curiosamente, essa vocalização é quase exclusivamente direcionada aos humanos. Isso aconteceu porque, ao longo da domesticação, os gatos adaptaram seus sons para serem mais compreensíveis para nós, facilitando a comunicação de necessidades como fome ou desconforto.

Além de miar, os gatos também falam através da linguagem corporal. O jeito que eles posicionam a cauda e as orelhas, ou até mesmo o ronronar, pode indicar desde um pedido de atenção até incômodo, mostrando que eles têm um vasto vocabulário não-verbal.

Fortalecendo a conexão com o seu gato

Quer melhorar seu relacionamento com seu gato? Aqui está um passo a passo para aplicar a técnica do piscar lento:

Escolha um momento tranquilo, sem muitas distrações.

Mantenha o contato visual com seu gato.

Pisque devagar, mantendo os olhos semicerrados por alguns segundos.

Fique atento ao comportamento do seu gato. Se ele retribuir o gesto, isso é um bom sinal de que ele se sente à vontade.

Além disso, preste atenção no tom de voz que você usa. Gatos captam emoções através das tonalidades vocais, e isso faz toda a diferença na comunicação. Com essa conexão mais profunda, é possível tornar a interação com seu felino muito mais rica e prazerosa.