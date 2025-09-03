Notícias

Cientistas apresentam método para se comunicar com gatos

20 horas atrás

Quer se conectar melhor com seu gato? Um estudo da Universidade de Portsmouth trouxe uma dica simples, mas poderosa: piscar lentamente para o seu felino.

Os pesquisadores analisaram 38 duplas de gatos e seus tutores e descobriram que os gatos costumam se aproximar e confiar mais em pessoas que imitam esse gesto de “piscar lento”. Esse ato, que é um sinal de confiança e afeto, pode transformar a relação entre humanos e felinos, tornando-a muito mais próxima.

Como funciona a comunicação visual com gatos?

Muitos donos de gatos já usam o piscar lento sem nem perceber. O interessante é que o estudo validou cientificamente essa prática. Quando você pisca devagar, transmite segurança para o seu gato. Esse gesto tranquilo pode gerar uma resposta positiva, fazendo com que o bichano retribua a confiança.

Durante a pesquisa, os participantes também estendiam a mão em direção aos gatos, o que aumentou as interações amigáveis. Isso reforça como a comunicação não-verbal é essencial para construir um vínculo forte entre você e seu gato.

Miado e outras formas de comunicação

O miado é uma das maneiras mais conhecidas de os gatos se comunicarem. Curiosamente, essa vocalização é quase exclusivamente direcionada aos humanos. Isso aconteceu porque, ao longo da domesticação, os gatos adaptaram seus sons para serem mais compreensíveis para nós, facilitando a comunicação de necessidades como fome ou desconforto.

Além de miar, os gatos também falam através da linguagem corporal. O jeito que eles posicionam a cauda e as orelhas, ou até mesmo o ronronar, pode indicar desde um pedido de atenção até incômodo, mostrando que eles têm um vasto vocabulário não-verbal.

Fortalecendo a conexão com o seu gato

Quer melhorar seu relacionamento com seu gato? Aqui está um passo a passo para aplicar a técnica do piscar lento:

  • Escolha um momento tranquilo, sem muitas distrações.
  • Mantenha o contato visual com seu gato.
  • Pisque devagar, mantendo os olhos semicerrados por alguns segundos.
  • Fique atento ao comportamento do seu gato. Se ele retribuir o gesto, isso é um bom sinal de que ele se sente à vontade.

Além disso, preste atenção no tom de voz que você usa. Gatos captam emoções através das tonalidades vocais, e isso faz toda a diferença na comunicação. Com essa conexão mais profunda, é possível tornar a interação com seu felino muito mais rica e prazerosa.

