Notícias

Evolução de golfinhos e baleias atinge limite surpreendente

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 19 horas atrás
1 minuto de leitura
A evolução de golfinhos e baleias atingiu um limite que muda tudo: surpreendeu a ciência
A evolução de golfinhos e baleias atingiu um limite que muda tudo: surpreendeu a ciência

Para os golfinhos e baleias, a evolução tomou um caminho sem volta. Um estudo recente, liderado por Michael Hiller, do Instituto Max Planck de Biologia Celular Molecular e Genética, revelou que esses mamíferos marinhos não conseguem mais retornar à terra firme.

Esse trabalho faz uma viagem no tempo, desde os seus ancestrais terrestres, que viveram há aproximadamente 50 milhões de anos, até as mudanças irreversíveis que hoje garantem seu lugar nos oceanos.

Da terra ao mar: Uma transição histórica

Os primeiros vertebrados começaram sua adaptação ao solo há cerca de 400 milhões de anos. No entanto, cerca de 50 milhões de anos atrás, alguns desses pioneiros decidiram retornar ao mar.

Fósseis de Pakicetus e Indohyus mostram que os ancestrais das baleias, que originalmente andavam sobre quatro patas, passaram por uma transformação radical para viver nas águas. Esse processo de adaptação exigiu mudanças drásticas na anatomia desses animais.

Um dos aspectos mais interessantes dessa transição foi a modificação das vértebras. Antes robustas e adaptadas para andar em terra, agora elas se tornaram longas e flexíveis, permitindo que esses mamíferos nadadores se movimentem com facilidade nos oceanos.

Adaptações e Lei de Dollo

A Lei de Dollo é um conceito importante na biologia que sugere que certas evoluções são irreversíveis. Essa ideia se reflete nas mudanças que os golfinhos e as baleias sofreram ao longo do tempo. Membros que eram patas se transformaram em nadadeiras, e os mecanismos de respiração foram adequados para a vida marinha.

O estudo de Hiller aponta que, depois de essas transformações ocorrerem, voltar à vida terrestre é algo inviável. As adaptações incluem não apenas a perda de características típicas de mamíferos terrestres, mas também especializações para mergulho e alimentação em ambientes aquáticos.

Uma parte fascinante da pesquisa revela que até 85 genes foram inativados durante essas mudanças. Isso proporcionou aos cetáceos características benéficas, como a capacidade de controlar a respiração durante mergulhos profundos.

Essas adaptações permanentes não apenas garantiram uma vida próspera no mar, mas também trouxeram novos desafios. Com o aquecimento global e as mudanças nos oceanos, essas espécies enfrentam um futuro incerto, lidando com o aumento da temperatura da água e da poluição, que ameaçam tanto seus habitats quanto sua sobrevivência.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 19 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

contas bancárias de brasileiros podem ser bloqueadas por medida inédita do governo

Governo implementa medida que pode bloquear contas de brasileiros

7 horas atrás
o eletrodoméstico que obrigatoriamente deve ser desligado da tomada para economizar energia

eletrodoméstico que deve ser desligado para economizar energia

7 horas atrás
Muda o planeta para sempre: o oceano que encolhe a cada ano e pode desaparecer no futuro

o oceano encolhe anualmente e corre risco de desaparecer

8 horas atrás
Novo limite de isenção do Imposto de Renda: quem está livre da cobrança?

Novo limite de isenção do Imposto de Renda e quem é isento

9 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo