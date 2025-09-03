Evolução de golfinhos e baleias atinge limite surpreendente

Para os golfinhos e baleias, a evolução tomou um caminho sem volta. Um estudo recente, liderado por Michael Hiller, do Instituto Max Planck de Biologia Celular Molecular e Genética, revelou que esses mamíferos marinhos não conseguem mais retornar à terra firme.

Esse trabalho faz uma viagem no tempo, desde os seus ancestrais terrestres, que viveram há aproximadamente 50 milhões de anos, até as mudanças irreversíveis que hoje garantem seu lugar nos oceanos.

Da terra ao mar: Uma transição histórica

Os primeiros vertebrados começaram sua adaptação ao solo há cerca de 400 milhões de anos. No entanto, cerca de 50 milhões de anos atrás, alguns desses pioneiros decidiram retornar ao mar.

Fósseis de Pakicetus e Indohyus mostram que os ancestrais das baleias, que originalmente andavam sobre quatro patas, passaram por uma transformação radical para viver nas águas. Esse processo de adaptação exigiu mudanças drásticas na anatomia desses animais.

Um dos aspectos mais interessantes dessa transição foi a modificação das vértebras. Antes robustas e adaptadas para andar em terra, agora elas se tornaram longas e flexíveis, permitindo que esses mamíferos nadadores se movimentem com facilidade nos oceanos.

Adaptações e Lei de Dollo

A Lei de Dollo é um conceito importante na biologia que sugere que certas evoluções são irreversíveis. Essa ideia se reflete nas mudanças que os golfinhos e as baleias sofreram ao longo do tempo. Membros que eram patas se transformaram em nadadeiras, e os mecanismos de respiração foram adequados para a vida marinha.

O estudo de Hiller aponta que, depois de essas transformações ocorrerem, voltar à vida terrestre é algo inviável. As adaptações incluem não apenas a perda de características típicas de mamíferos terrestres, mas também especializações para mergulho e alimentação em ambientes aquáticos.

Uma parte fascinante da pesquisa revela que até 85 genes foram inativados durante essas mudanças. Isso proporcionou aos cetáceos características benéficas, como a capacidade de controlar a respiração durante mergulhos profundos.

Essas adaptações permanentes não apenas garantiram uma vida próspera no mar, mas também trouxeram novos desafios. Com o aquecimento global e as mudanças nos oceanos, essas espécies enfrentam um futuro incerto, lidando com o aumento da temperatura da água e da poluição, que ameaçam tanto seus habitats quanto sua sobrevivência.