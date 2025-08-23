Mundo Automotivo

VW Jetta GLI 2026 terá 231 cv e será lançado em outubro

Novo VW Jetta GLI 2026 terá 231 cv e lançamento em outubro
Novo VW Jetta GLI 2026 terá 231 cv e lançamento em outubro

Depois do lançamento do Nivus GTS, a Volkswagen fez mais uma jogada: o novo Golf GTI e o Jetta GLI chegam para agitar o mercado brasileiro. O GTI já sai das concessionárias a partir de 6 de setembro, enquanto o Jetta, que passou por uma leve reestilização, deve desembarcar em outubro, ainda importado do México. Os preços ainda não foram divulgados, mas a expectativa é que fiquem na casa dos R$ 250 mil.

O Jetta GLI 2026 traz um visual moderno, especialmente na frente, onde ganhou novos faróis e uma grade de para-choque que vai dar o que falar. A traseira mudou um pouco, com lanternas interligadas que deixam o carro ainda mais estiloso. O interior também recebeu atenção: o sistema multimídia agora tem uma posição mais acessível e os comandos do ar-condicionado foram atualizados, com materiais melhores em alguns detalhes.

Quando falamos de desempenho, o carro não decepciona. Ele vem equipado com um motor 2.0 turbo, que entrega 231 cv e impressionantes 35,7 kgfm de torque. A transmissão é automatizada de dupla embreagem com 7 marchas, o que proporciona uma troca de marcha ágil e suave. Claro, quem enfrenta trânsito pesado já sabe como um câmbio esperto pode fazer a diferença, não é?

Ainda não temos a lista completa de equipamentos do Jetta GLI, mas espera-se que ele mantenha recursos como piloto automático adaptativo, que é uma mão na roda em estradas longas, e alerta de ponto-cego. Ah, e não podemos esquecer do teto solar e das rodas de 18”, que dão aquele charme a mais.

O Jetta GLI se encaixa entre o Nivus GTS, com seus 150 cv, e o já mencionado Golf GTI, que chega com 245 cv e um pacote mais agressivo. O preço do Jetta será oficialmente revelado no lançamento, mas sua faixa deve continuar a mesma se tudo permanecer como está.

É bom sempre ficar de olho na manutenção e nos detalhes que fazem a diferença, como calibrar os pneus antes de uma viagem. Isso ajuda a garantir que o carro mantenha a performance e a segurança nas suas aventuras!

