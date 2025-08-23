Mundo Automotivo

Novo VW Golf GTI será revelado no Brasil em setembro

Depois de uma longa espera, o VW Golf GTI está de volta ao Brasil em poucas semanas! Esse hatch esportivo, que promete fazer os corações dos amantes de automóveis dispararem, chega importado da Alemanha e suas vendas começam no dia 6 de setembro. É nessa data que o preço será revelado, e para deixar tudo ainda mais interessante, os compradores terão acesso a experiências exclusivas logo no início.

Esse novo Golf GTI já vem preparado para o nosso mercado, com ajustes na suspensão e adaptações para as normas de emissões e consumo. E, claro, tudo para garantir que ele funcione perfeitamente com nosso combustível. Sob o capô, encontramos um motor 2.0 turbo que entrega 245 cv e impressionantes 37,7 kgfm de torque. A força vai toda para as rodas dianteiras através de um câmbio automatizado de dupla embreagem com 7 marchas. Segundo a Volkswagen, ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos. É tudo que você precisa para se sentir o rei da pista!

Equipamentos e Conforto

Quando o assunto é equipamentos, o novo VW Golf GTI não decepciona. O hatch vem equipado com rodas de 18” calçadas com pneus 225/40. A grade e o logo iluminados dão um toque especial e moderno. E quem não gosta de um piloto automático adaptativo que facilita a vida em longas viagens, né? O ar-condicionado de três zonas garante que todos os ocupantes estejam confortáveis, enquanto o assistente de condução com centralizador de faixas e alerta de ponto-cego proporciona mais segurança.

Os bancos dianteiros têm aquecimento para aqueles dias frios e o interior, com aquela combinação clássica de tecido xadrez vermelho, é um verdadeiro charme. Você não vai precisar brigar com a tecnologia! O painel de instrumentos é uma tela de 10,2” e o sistema multimídia conta com uma tela generosa de 12,9”, perfeita para espelhar seu smartphone sem fio. Para quem aprecia um som de qualidade, é só se deixar levar pelo sistema de som da Harman Kardon. E se você prefere bancos em couro, tem a opção de ajuste elétrico para o motorista, é só escolher!

Cores e Estilo

Falando em estilo, o Golf GTI oferece uma paleta de cores bastante atraente. Você vai encontrá-lo naquelas cores clássicas, como Branco Puro, Preto Mythos, Cinza Moonstone e o vibrante Vermelho Kings. Cada uma delas promete dar um toque especial à identidade desse esportivo que é pura paixão.

Com tantas características e um design que já conquistou muitos corações por onde passou, a expectativa é grande para o dia 6 de setembro. Fique ligado e prepare-se para conhecer de perto o novo VW Golf GTI!

