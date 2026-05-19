Coração acelerado supera público da estreia de quem ama cuida

A nova novela “Quem Ama Cuida”, criada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, teve sua estreia na noite de segunda-feira e trouxe preocupações para a Globo. A trama, exibida entre 21h22 e 22h28, registrou uma média de 21,7 pontos na Grande São Paulo. Este número representa o pior desempenho para um primeiro capítulo na faixa das 21h.

Durante a sua exibição, “Quem Ama Cuida” alcançou um pico de 24,1 pontos, com uma participação de 35,9% entre as televisions sintonizadas naquele momento. No entanto, essa média foi 16% menor do que a obtida pela novela anterior, “Três Graças”, nos quatro últimos episódios exibidos às segundas-feiras.

No ranking de audiência do dia, a nova novela ficou em quarto lugar entre as atrações da Globo. O “Jornal Nacional” liderou com 23,6 pontos, seguido pelo “SP2”, que obteve 22,2 pontos, e pela novela “Coração Acelerado”, com uma média de 21,8 pontos. A diferença em relação às outras produções da emissora foi pequena; a novela “A Nobreza do Amor” conseguiu 21,0 pontos, enquanto um especial sobre a convocação da Seleção Brasileira teve 20,6 pontos durante a tarde.

Para contextualizar, na Grande São Paulo, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios e 199.313 pessoas. Essa métrica ajuda a entender o alcance da programação na região e a importância das novelas para a emissora e os telespectadores.