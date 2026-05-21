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Globo lança série derivada de ‘Coração Acelerado’ com Ana Castela

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Globo prepara derivado de 'Coração Acelerado' estrelado por Ana Castela
Globo prepara derivado de 'Coração Acelerado' estrelado por Ana Castela

Recentemente, a cantora Ana Castela gravou uma cena no Morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, marcando sua estreia na dramaturgia da Globo. Este registro faz parte de “Coração Acelerado”, uma novela que vai ao ar no horário das 19h.

Esse projeto visa expandir a história da novela em um novo formato chamado “microdrama”, onde Ana Castela interpretará a si mesma. A intenção é conectar sua participação à narrativa principal da trama.

André Luiz Frambach, que já atua em “Coração Acelerado” como Gael, também estará no microdrama. Na novela, Gael é apaixonado por Naiane, papel interpretado por Isabelle Drummond, e trabalha para a família Amaral.

O texto do microdrama ficará sob a responsabilidade de Paula Amaral, que é colaboradora da novela original. As autoras Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, que supervisionam a obra principal, também estarão à frente dessa nova produção.

O lançamento do microdrama é uma estratégia da Globo, que busca diversificar seu conteúdo enquanto “Coração Acelerado” continua apresentando bons resultados de audiência, acumulando 19 pontos no Ibope, índice utilizado para medir o desempenho das produções.

“Coração Acelerado” está programada para permanecer no ar até a última semana de agosto. Após isso, a emissora começará a exibir a novela “Por Você”, que contará com um elenco estrelado, incluindo Sheron Menezzes, Thiago Lacerda e Alinne Moraes.

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