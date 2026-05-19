Letícia Colin estreia em ‘Quem ama cuida’ com forte drama

A nova novela das nove da Globo, intitulada Quem Ama Cuida, estreou recentemente e rapidamente gerou comentários sobre sua abertura. Criada e escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a trama tem Letícia Colin como a protagonista, Adriana, que vive uma jornada cheia de desafios.

A abertura da novela não se limita apenas a apresentar os personagens ou iniciar os capítulos. Ela foi projetada como uma representação visual da trajetória emocional de Adriana, destacando os conflitos que ela enfrentará ao longo da história. O gerente de criação da Globo, Victor Seabra, enfatizou que a criação de uma abertura para uma novela que explora a subjetividade das relações humanas é um trabalho desafiador. A ideia era traduzir sentimentos e desafios humanos em imagens.

Seabra destacou a intenção de mostrar a luta de uma mulher imersa em dificuldades, que são influenciadas pelos ambientes em que vive e pelas relações que estabelece, além de questões relacionadas ao poder econômico. “Queremos mostrar que, apesar dos obstáculos, existe espaço para leveza, esperança e reconquista”, explicou.

A música escolhida para a abertura é Pra Melhorar, uma parceria de Marisa Monte, Seu Jorge e Flor, filha do cantor. A canção foi integrada à narrativa visual após um trabalho colaborativo entre a equipe criativa e a produção musical da emissora.

A elaboração da trilha sonora ocorreu em conjunto com o desenvolvimento da parte visual. Após a escolha da música, a equipe realizou testes para garantir que o ritmo das imagens estivesse em harmonia com a canção.

Além do time de criação, a produção contou com a participação de diretores e autores, que contribuíram para o conceito da abertura, que combina elementos da novela com referências artísticas de cinema e publicidade. Seabra ressaltou a importância dessa colaboração, que resultou em uma paleta de cores e narrativa que se conectam intimamente com a trama.

Quem Ama Cuida é dirigida por Amora Mautner e Caetano Caruso, e conta com uma equipe diversificada de diretores. A novela tem uma previsão de 215 capítulos e é exibida de segunda a sábado, sempre às 21h15.