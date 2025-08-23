Lamborghini apresenta novo carro que redefine potência e design

Com o lançamento do Fenomeno, a Lamborghini apresenta um carro que promete entrar para a história. Este híbrido V12 pode custar em torno de R$ 22 milhões e, para adicionar um toque de exclusividade, apenas 29 unidades serão produzidas. Ah, e tem um a mais que ficará em exposição em um museu.

O grande lançamento aconteceu durante a Monterey Car Week, um evento fechado na Califórnia, onde foram reveladas todas as suas maravilhas.

As especificações do carro

Se você achava que o Lamborghini Revuelto era impressionante, prepare-se para o Fenomeno! Este modelo traz um desempenho ainda mais arrojado. Equipado com um motor V12 de 6,5 litros, ele gera 1.065 cavalos, sendo 242 cv deste total distribuídos por três motores diferentes.

E a velocidade? O Fenomeno é um verdadeiro foguete, conseguindo ir de 0 a 100 km/h em apenas 2,4 segundos e ultrapassando 350 km/h. Stéphane Winkelmann, CEO da Lamborghini, comentou que o carro foi criado para marcar os 20 anos de uma linha de veículos exclusivos, conhecidos pelos amantes da marca. Exemplos disso foram o Sesto Elemento em 2010, o Reventón em 2007 e o Countach em 2021.

Ele descreve o Fenomeno como "um carro extraordinário em termos de desempenho e estilo, que representa tudo o que a Lamborghini é." É uma verdadeira homenagem à herança e às conquistas da marca, voltada para os clientes que buscam algo realmente único.

Além da performance impressionante, o Fenomeno também é pensado para a sustentabilidade. Em modo elétrico, ele pode fazer até 19 km com a carga de sua bateria, que é uma melhoria em relação ao Revuelto.

E quanto ao design? O carro conta com detalhes em fibra de carbono, que chamam até mais a atenção. As aberturas para o ar são amplas, e os escapamentos estão localizados na parte central da traseira, acrescentando um toque inovador para um veículo que parece ter saído de um filme de ficção científica.