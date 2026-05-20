Dominguinho tem especial na Globo após Grammy e turnê internacional

João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho se reuniram para um especial musical que celebra um ano do projeto “Dominguinho”. O evento, que foi reconhecido no Grammy Latino 2025, destaca um repertório rico em afetividade e brasilidade, misturando diferentes estilos musicais.

A gravação do especial ocorreu em São Paulo, em abril, e marca o fim de uma turnê intensa que levou os três artistas a 10 países e 14 cidades em apenas 22 dias. Essa trajetória será retratada também nas imagens captadas durante a viagem pela Europa, onde os músicos mostraram momentos de convivência e os bastidores da turnê.

Durante o show, o trio apresentará músicas como “Beija-Flor”, “Lembrei de Nós” e “Flor de Flamboyant”. Um destaque especial será a versão para forró da canção “Pontes Indestrutíveis”, originalmente de Chorão, da banda Charlie Brown Jr., que também faz parte da trilha da novela “Três Graças”.

O “Especial Dominguinho” será exibido neste domingo, 24 de maio, na TV Globo, logo após o programa “Esporte Espetacular”. A atração promete trazer ao público uma mistura de música, amizade e celebração, refletindo a experiência do trio tanto no Brasil quanto no exterior.