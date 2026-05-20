Entretenimento

Dominguinho tem especial na Globo após Grammy e turnê internacional

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
'Dominguinho' ganha especial na Globo após Grammy e turnê por 10 países
'Dominguinho' ganha especial na Globo após Grammy e turnê por 10 países

João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho se reuniram para um especial musical que celebra um ano do projeto “Dominguinho”. O evento, que foi reconhecido no Grammy Latino 2025, destaca um repertório rico em afetividade e brasilidade, misturando diferentes estilos musicais.

A gravação do especial ocorreu em São Paulo, em abril, e marca o fim de uma turnê intensa que levou os três artistas a 10 países e 14 cidades em apenas 22 dias. Essa trajetória será retratada também nas imagens captadas durante a viagem pela Europa, onde os músicos mostraram momentos de convivência e os bastidores da turnê.

Durante o show, o trio apresentará músicas como “Beija-Flor”, “Lembrei de Nós” e “Flor de Flamboyant”. Um destaque especial será a versão para forró da canção “Pontes Indestrutíveis”, originalmente de Chorão, da banda Charlie Brown Jr., que também faz parte da trilha da novela “Três Graças”.

O “Especial Dominguinho” será exibido neste domingo, 24 de maio, na TV Globo, logo após o programa “Esporte Espetacular”. A atração promete trazer ao público uma mistura de música, amizade e celebração, refletindo a experiência do trio tanto no Brasil quanto no exterior.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

'E.T.' junta Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch em humor caótico

Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch estrelam ‘E.T.’ com humor inusitado

12 horas atrás
Direção de 'Quem Ama Cuida' expõe falhas em cenas paulistanas

Direção de ‘Quem ama cuida’ critica falhas em cenas de São Paulo

12 horas atrás
'Coração Acelerado' supera a média de público da estreia de 'Quem Ama Cuida'

Coração acelerado supera público da estreia de quem ama cuida

1 dia atrás
Letícia Colin conduz abertura dramática de 'Quem Ama Cuida'

Letícia Colin estreia em ‘Quem ama cuida’ com forte drama

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo