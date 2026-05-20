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Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch estrelam ‘E.T.’ com humor inusitado

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'E.T.' junta Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch em humor caótico
'E.T.' junta Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch em humor caótico

Tatá Werneck: Dupla Jornada na Televisão com Comédia e Drama

Tatá Werneck vai estar presente em dois programas de televisão diferentes em um curto espaço de tempo. Na Globo, a atriz estreia na novela “Quem Ama Cuida” nesta segunda-feira, dia 18. Na trama, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Tatá interpreta Brigitte, uma mulher que enfrenta desafios emocionais significativos, como a rejeição materna e relacionamentos instáveis. Ela é filha de Pilar, personagem vivida por Isabel Teixeira, e irmã de Ingrid e Rafael, interpretados por Agatha Moreira e João Vitor Silva. A complexidade da personagem traz um misto de comédia e drama, refletindo as lutas pessoais de Brigitte e seu comportamento intenso em relação aos homens.

Além da novela, no dia seguinte, Tatá assume o comando do programa “E.T.” no Multishow, ao lado de Eduardo Sterblitch. Este programa de humor se destaca por sua abordagem de esquetes e improvisos, e contará com a participação de mais de 200 personagens ao longo de seus 10 episódios. Tatá descreve o projeto como um espaço caótico, onde a liberdade criativa é a chave. Ao contrário de seu outro programa, “Lady Night”, em que controla cada detalhe, em “E.T.” ela se entrega ao improviso e à espontaneidade.

O desenvolvimento do programa ocorreu rapidamente: em apenas um mês, a equipe gravou de 8 a 20 personagens por dia. A parceria de duas décadas entre Tatá e Sterblitch é uma das bases do programa, e ela se refere a ele como um gênio por sua habilidade cômica.

Eduardo Sterblitch, além de sua participação em “E.T.”, também tem projetos na Globo. Ele foi escalado para a série “Paraíso Perdido”, uma produção do Globoplay que se inspira livremente na obra de Nelson Rodrigues, com roteiros de George Moura e Sergio Goldenberg. Na série, Sterblitch interpretará Peixoto, um personagem de “Bonitinha, mas Ordinária”. A trama vai misturar personagens e conflitos de várias obras do dramaturgo, ambientando a história no Rio de Janeiro atual. Inicialmente, Sterblitch recebeu um convite para participar de “Quem Ama Cuida”, mas acabou direcionado para a produção de streaming.

A carreira de Tatá Werneck continua a brilhar, mostrando sua versatilidade como atriz em diferentes gêneros, enquanto Eduardo Sterblitch também mantém uma agenda cheia com projetos variados na televisão.

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