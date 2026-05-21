Grupo Zahran amplia presença em Goiás e Tocantins com TV Anhanguera

A Rede Matogrossense de Comunicação (RMC) anunciou uma transação que pode transformar o cenário das afiliadas de comunicação no Brasil. A empresa, pertencente ao Grupo Zahran, adquiriu o controle acionário das empresas de comunicação do Grupo Jaime Câmara (GJC). Essa mudança permitirá que a RMC amplie sua atuação em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, abrangendo mais veículos de mídia, como televisão, rádio, jornais e plataformas digitais.

O acordo inclui marcas renomadas na imprensa dos estados envolvidos, como a Rede Anhanguera de Televisão, os jornais O Popular, Daqui e Jornal do Tocantins, além de várias emissoras de rádio nas cidades de Goiânia, Palmas, Araguaína e Gurupi. Essa união possibilitará um maior alcance para os conteúdos produzidos e uma presença mais forte no mercado.

A RMC, que já opera há mais de 50 anos em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, possui uma longa parceria com a Rede Globo na televisão. A empresa é reconhecida por sua capacidade financeira e experiência na administração de mídias. Caio Turqueto, presidente do Grupo Zahran, afirmou que a aquisição alavancará as histórias de sucesso da região Centro-Oeste e Norte do Brasil.

Após a transação, Jaime Câmara Jr. manterá uma participação como acionista minoritário, o que garante continuidade na gestão e operação das empresas. O Grupo Jaime Câmara, fundado em Goiás em 1935, já tinha sólida presença na mídia regional e agradeceu à sociedade e aos colaboradores por sua confiança ao longo dos anos.

A implementação da transação ainda depende de aprovações regulatórias e de condições típicas desse tipo de operação. Caso o negócio seja concretizado, a RMC estará em uma posição ainda mais forte no mercado regional, com uma presença significativa em quatro estados e a possibilidade de atender de forma mais eficaz anunciantes e públicos locais.

Essa mudança poderá gerar novas oportunidades e fortalecer a conexão com a audiência, estimulando o crescimento e a inovação em termos de produtos e serviços oferecidos. A expectativa é que a união das operações da RMC e do GJC beneficie tanto a população quanto os negócios da região, contribuindo para o desenvolvimento social, econômico e político dos estados envolvidos.