‘Quem ama cuida’ tem estreia com baixa audiência na Globo

Na última segunda-feira (20 de outubro), a nova novela das nove, intitulada “Quem Ama Cuida”, estreou na TV Globo, mas o resultado foi muito abaixo do esperado. A novela, criada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, obteve uma média de apenas 21,1 pontos na Grande São Paulo, registrando a menor audiência de estreia de uma novela das nove na história da emissora.

O desempenho desencadeou preocupações nos bastidores da Globo, especialmente porque a novela não aproveitou uma forte campanha promocional realizada durante o fim de semana. Embora o Jornal Nacional tenha apresentado uma chamada para a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, isso não foi suficiente para atrair audiência no horário nobre.

O primeiro episódio foi exibido entre 21h22 e 22h26 e, apesar de ter alcançado um pico de 22,6 pontos, a audiência total não agradou. A participação no público foi de 34,5%, o que representa 78.781 residências sintonizadas para cada ponto. Enquanto isso, a Record garantiu a segunda posição com 5,7 pontos de audiência, e o SBT ficou em terceiro lugar, com 3,5 pontos.

Comparando com outras estreias mais recentes, “Quem Ama Cuida” teve uma performance notoriamente inferior. Por exemplo, sua antecessora, “Três Graças”, já era vista como fria ao estrear com 23,8 pontos. Outras novelas recentes, como “Travessia” e “Terra e Paixão”, obtiveram resultados muito melhores, com médias acima de 24 pontos.

A nova trama conta com uma previsão de 215 capítulos e se passa em São Paulo, trazendo temas de amor e vingança. A protagonista, Adriana, interpretada por Letícia Colin, é uma fisioterapeuta que perde tudo após uma enchente. Para se reerguer, ela começa a trabalhar para o milionário Arthur Brandão, vivido por Antonio Fagundes. Contudo, sua vida toma um rumo trágico quando Arthur é assassinado e Adriana é injustamente presa. Após seis anos, ela busca recuperar sua liberdade e se vingar.

O elenco conta ainda com nomes de peso como Chay Suede, Isabel Teixeira e Tony Ramos, que terão a difícil tarefa de reviver a audiência do horário nobre.

Por fim, vale mencionar que a Globo já planejou a sucessora de “Quem Ama Cuida”. Em janeiro de 2027, a emissora deverá lançar a sequência de “Avenida Brasil”, que está sendo desenvolvida por João Emanuel Carneiro, com direção de Ricardo Waddington e Henrique Sauer.