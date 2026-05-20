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Direção de ‘Quem ama cuida’ critica falhas em cenas de São Paulo

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Direção de 'Quem Ama Cuida' expõe falhas em cenas paulistanas
Direção de 'Quem Ama Cuida' expõe falhas em cenas paulistanas

A novela “Quem Ama Cuida”, que estreou às 21h, teve um começo polêmico, especialmente em relação à ambientação em São Paulo. Sob a direção artística de Amora Mautner, a trama foi bem recebida de forma geral, mas cometeu erros que chamaram a atenção de quem conhece a cidade.

Um dos principais problemas foi a representação da Avenida Paulista, onde um trem foi mostrado passando sobre a avenida, algo totalmente fora da realidade. Além disso, a história fez um deslocamento repentino do cenário, saindo da Paulista e indo para a região da Luz/Tiradentes sem explicação coerente. Esses detalhes geraram desconforto, especialmente em uma produção que pretende capturar a essência de São Paulo.

Outro ponto que gerou estranhamento foi o trajeto de um ônibus na trama, que também não pareceu fazer sentido. Em produções que utilizam a cidade como pano de fundo, erros desse tipo podem comprometer a credibilidade da narrativa. Não se trata apenas de uma licença poética, mas sim de cuidados que devem ser tomados para manter a lógica da história.

Além dos problemas de ambientação, a estreia da novela teve um desempenho de audiência abaixo do esperado. Em São Paulo, “Quem Ama Cuida” registrou apenas 22 pontos, a pior média para um primeiro capítulo de uma novela das 21h. No Rio de Janeiro, a audiência foi ligeiramente melhor, com 24 pontos. Esses números ficaram atrás de produções anteriores como “Três Graças” e “Vale Tudo”, que marcaram 24 pontos, e de “Mania de Você”, que tinha 23 pontos em sua estreia.

A Globo já sabia que o início da novela poderia ser difícil, mas não esperava que a audiência fosse tão baixa, ficando inclusive atrás de novelas que foram transmitidas em horários anteriores. Com uma duração prevista de 211 capítulos, a trama contará com o reencontro da parceria entre os autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto, que não trabalhavam juntos há 15 anos.

A novela é exibida de segunda a sábado, a partir das 21h15, na TV Globo.

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