VW investe em inteligência artificial e traz Alexa para carros

A Volkswagen está de olho nas novas tecnologias e acaba de dar um bom passo com o aplicativo Meu VW 2.0. Já faz um tempo que o Nivus ganhou uma repaginada e agora, esse app está disponível também para o T-Cross e o novíssimo Tera. A grande sacada? Todos esses modelos vão sair de fábrica já conectados e com a central multimídia VW Play Connect.

Essa central é o coração do sistema. Com mais de 13 aplicativos nativos, você pode usar internet a bordo sem precisar emparelhar o celular. Para quem adora aplicativos como Waze e Spotify, a facilidade é danada. E com a opção de usar Android Auto ou Apple CarPlay sem fio, tudo fica ainda mais prático. O legal do Meu VW 2.0 é que ele conecta seu carro diretamente ao celular, permitindo que você acesse informações em tempo real. Afinal, quem não gosta de ter tudo na palma da mão, não é?

As funcionalidades são um show à parte. Você consegue abrir e fechar as portas pelo app, receber mais de 90 alertas sobre manutenção e até agendar suas revisões. Ah, e não podemos esquecer do modo manobrista e o rastreamento em tempo real do veículo. É como ter um assistente pessoal dentro do carro!

Para começar a usar, é só cadastrar o chassi no app e escolher o pacote de serviços. E se você está comprando um carro zero, os primeiros 12 meses de conectividade são por conta da casa! Depois, é R$ 24,90 ao mês. Esse investimento vale muito a pena para quem quer estar sempre atualizado sobre o carro.

Falando em novidades, a partir de 2025, a VW vai lançar o Volks Club, uma parceria com o programa de recompensas Livelo e o sistema Sem Parar. Ao optar por esse pacote, você vai ganhar 150 pontos todos os meses na plataforma Livelo e ainda vai ter isenção na mensalidade da tag Sem Parar, além de um voucher de R$ 200 para abastecer no etanol nos primeiros três meses.

Os modelos que já saem conectados são o Nivus (nas versões Comfortline e Highline), o T-Cross (versões 200 TSI, Comfortline, Highline e Extreme) e o Tera (nas versões 170 TSI MT, Comfort e High). Um detalhe importante: a assinatura do Volks Club está com desconto de R$ 20 nos primeiros 12 meses. Ideia boa para quem ama um carro sempre atualizado!

Outra novidade que promete dar o que falar é o Otto, a inteligência artificial desenvolvida 100% no Brasil. Pense nele como um assistente de voz estilo Alexa, mas feito para o seu carro. Com uma carinha amigável de Kombi, o Otto vai responder perguntas sobre temperatura, autonomia e outras funcionalidades importantes. Essa tecnologia deve chegar ao Tera no segundo semestre deste ano, tornando a experiência de dirigir ainda mais conectada.

Com tudo isso, a VW vem demonstrando que está surfando na onda da tecnologia e inovação, sempre pensando em facilitar a vida dos apaixonados por carros. E quem não gosta de um carro que faz um pouquinho mais por você?