Fim Speedway – Bewley destaca foco na vitória

O piloto britânico Dan Bewley está focado em conquistar mais vitórias nas corridas do Campeonato Mundial de Speedway, em vez de se preocupar com as posições de prata ou bronze na classificação. No dia 13 de junho, Bewley subiu ao pódio no Grande Prêmio de Speedway da Grã-Bretanha, realizado em Manchester. Além disso, ele obteve o segundo lugar na primeira etapa, em Landshut, no dia 3 de maio, e o terceiro lugar em Gorzow no dia 21 de junho.

Atualmente, Bewley ocupa a quarta posição no ranking, com 81 pontos, a apenas seis do sueco Fredrik Lindgren, que está na terceira colocação. No entanto, ele está a 32 pontos do líder Bartosz Zmarzlik e a 21 do australiano Brady Kurtz, que está em segundo.

Embora Bewley reconheça que a disputa pelo título pode estar complicada, com apenas quatro etapas restantes, ele está determinado a aumentar seu número de vitórias — atualmente, ele já conquistou cinco troféus nas corridas de Speedway. Ele declara que seu principal objetivo é vencer, sem se preocupar muito com as posições secundárias.

Para ele, o foco deve ser em subir ao primeiro lugar novamente. Bewley comentou: “Acho que já perdi a chance de conquistar o ouro. Tive algumas rodadas ruins. Agora, quero apenas ganhar. Não me importo muito com o segundo ou o terceiro lugares — meu objetivo é conquistar troféus de primeiro lugar. Se eu conseguir isso, verei onde vou parar ao final do ano.”

Na última etapa, em Gorzow, Bewley satisfeito com seu desempenho, onde acumulou 20 pontos no campeonato — 16 por ter terminado em terceiro e mais quatro pela vitória na corrida de qualificação. Apesar de ter começado bem na final, ele não conseguiu ultrapassar seu companheiro de equipe Kurtz e foi ultrapassado por Zmarzlik, que garantiu o segundo lugar.

Bewley reconheceu que a noite em Gorzow foi relativamente tranquila: “Se eu não tivesse feito um último lugar na minha primeira corrida, poderia ter sido uma história diferente.” Ele quase venceu a última bateria, mas durante a corrida de repescagem teve uma boa largada, o que lhe deu confiança. Porém, em sua tentativa de ultrapassar Brady, acabou sendo superado por Bartosz.

“Foi a primeira vez que cheguei à final em Gorzow. Já tive boas corridas lá antes, então foi bom estar novamente na final. Consegui somar pontos importantes para o campeonato e estou satisfeito com os 20 pontos obtidos naquele dia”, concluiu Bewley.