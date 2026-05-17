SBT termina colaboração com o pastor Deive Leonardo

A emissora SBT anunciou o fim de sua parceria com Deive Leonardo, que apresentava o programa Bom Dia Esperança. A decisão foi tomada em conjunto entre a emissora e o evangelista. Embora a colaboração tenha chegado ao fim, os episódios que já foram gravados continuarão sendo exibidos até o dia 19 de julho.

O programa Bom Dia Esperança tinha como objetivo transmitir mensagens de fé, esperança e reflexões baseadas na Bíblia. Nos últimos meses, a atração passou por algumas mudanças no formato. Inicialmente transmitido todos os dias, o programa passou a ser veiculado apenas nas manhãs de domingo dentro do contexto do programa SBT Notícias.

A participação de Deive Leonardo no canal marcou um momento significativo na história do SBT, pois ele foi responsável por estrear o primeiro programa religioso na grade da emissora. Essa mudança representou um afastamento da política editorial de Silvio Santos, que, durante muitos anos, evitou incluir esse tipo de atração na programação.

Ainda segundo a emissora, as portas permanecem abertas para que Deive Leonardo possa participar de outros projetos no futuro. O SBT expressou gratidão pelo trabalho do comunicador e reafirmou que ele está sempre disponível para novas colaborações.

A equipe de Deive Leonardo compartilhou que cada etapa do programa cumpriu seu propósito e que essa mudança é vista como um novo direcionamento, mantendo a expectativa de futuras oportunidades de trabalho juntos.