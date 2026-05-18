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Convocação do Brasil impulsiona ibope da Globo e Band supera SBT

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Convocação do Brasil turbina ibope da Globo e faz Band vencer SBT
Convocação do Brasil turbina ibope da Globo e faz Band vencer SBT

Na última segunda-feira, dia 18 de maio, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo modificou a programação da televisão aberta no Brasil. A lista final, composta por 26 jogadores, foi divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti e atraiu um grande número de telespectadores, refletindo o interesse do público por futebol.

A transmissão da Globo, que foi responsável por apresentar a convocação, registrou uma média de 19 pontos de audiência na Grande São Paulo. Durante o período entre 17h e 18h27, quando aconteceu o anúncio, a emissora alcançou picos de 23 pontos. Para se ter uma ideia, cada ponto de audiência corresponde a cerca de 78.781 residências sintonizadas nessa região.

Esse desempenho é um aumento significativo em relação aos últimos meses. Nas cinco semanas anteriores, o horário tinha registrado uma média de aproximadamente 14 pontos, especialmente com a reprise da novela “Avenida Brasil”, exibida no “Vale a Pena Ver de Novo”.

A apresentação ficou a cargo de Everaldo Marques, que teve como comentaristas Denílson, Júnior e Ana Thaís Matos. O evento reafirmou o grande interesse do público na preparação da Seleção para a competição internacional.

Enquanto isso, o SBT, que também possui os direitos de transmissão de 32 jogos da Copa, contou com a participação de Galvão Bueno e Tiago Leifert em sua cobertura. Apesar disso, o canal marcou apenas 2 pontos de média durante o anúncio, ficando atrás da Band, que chegou a 3 pontos com o programa “Brasil Urgente”, apresentando Neto como comentarista.

A Record, por sua vez, tomou um caminho diferente e decidiu não transmitir a convocação ao vivo, mas manteve a vice-liderança de audiência no horário, alcançando 7 pontos de média.

A lista divulgada trouxe uma das surpresas mais aguardadas pelos torcedores: o retorno do atacante Neymar, que é um dos principais nomes da Seleção e não havia sido convocado por Ancelotti desde sua chegada. Outras novidades incluem a inclusão de Rayan, jogador do Bournemouth, e Weverton, do Grêmio, que foi escolhido como terceiro goleiro.

Em relação à Copa do Mundo, os jogos poderão ser acompanhados em diferentes plataformas no Brasil, incluindo TV Globo, GE TV, SporTV, CazéTV, SBT e N Sports. A CazéTV será a única que exibirá todos os 104 jogos da competição.

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