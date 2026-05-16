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Dudu Camargo é efetivado na apresentação do ‘Balanço Geral Manhã’

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Record efetiva Dudu Camargo no 'Balanço Geral Manhã'
Record efetiva Dudu Camargo no 'Balanço Geral Manhã'

A Record TV decidiu manter Dudu Camargo como apresentador do Balanço Geral Manhã. A decisão foi tomada após Dudu demonstrar um bom desempenho na audiência do programa, conseguindo colocar a atração novamente em uma disputa acirrada com o SBT. Essa mudança acontece logo após o apresentador, que é um rosto conhecido do público, ter demonstrado um resultado melhor do que o esperado em suas primeiras semanas à frente do jornalístico.

Durante esse período, Dudu Camargo, que também é conhecido por sua participação na última edição de um reality show popular, conseguiu aumentar os índices de audiência do programa. Em alguns momentos, o Balanço Geral Manhã até superou o Se Liga Brasil, concorrente do SBT, na busca pelo segundo lugar na audiência.

Com essa substituição, Willian Leite deixa sua posição como titular do programa matinal. Após retornar de suas férias, ele continuará na Record em outros papéis. Willian se tornará apresentador substituto do Balanço Geral Manhã e também atuará como repórter especial na emissora.

A disputa pela audiência nas manhãs é bastante acirrada. O Balanço Geral Manhã e o Se Liga Brasil frequentemente competem de forma intensa, registrando índices muito próximos, em torno de 2 pontos de audiência. Para se ter uma ideia do que isso significa, na Grande São Paulo, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios ou cerca de 199.313 pessoas.

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