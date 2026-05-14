‘Quem ama cuida’ mistura melodrama e suspense na TV aberta

A nova novela da Globo estreia na próxima segunda-feira, 18 de maio, e apresenta uma trama marcada por tragédias, romance e conflitos familiares. Intitulada Quem Ama Cuida, a história gira em torno de Adriana, interpretada por Leticia Colin. Ela é uma fisioterapeuta cuja vida passa por transformações drásticas após perder a casa, o marido e, eventualmente, a liberdade.

Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner, a novela se desenrola em São Paulo, onde uma grande enchente serve como o evento inicial que desencadeia os desafios enfrentados pela protagonista. O melodrama moderno promete capturar a atenção do público ao retratar a resiliência de Adriana diante de diversas adversidades.

No início da história, Adriana é demitida de seu trabalho e, no mesmo dia, uma tempestade destrói sua casa e leva seu marido, Carlos, interpretado por Jesuíta Barbosa. Sem ter para onde ir, ela acaba em um abrigo, onde conhece Pedro, um advogado idealista interpretado por Chay Suede, que realiza trabalho voluntário no local. Essa breve conexão se torna crucial para ambos, pois Pedro se impressiona com a força de Adriana em um momento tão difícil, e ela vê nele uma luz em meio ao caos.

Com a busca por estabilização, Adriana começa a trabalhar na mansão de Arthur Brandão, um empresário do ramo de joias vivido por Antonio Fagundes. Arthur é um homem solitário e desconfiado, cercado por familiares que têm interesse em sua fortuna. Pilar, interpretada por Isabel Teixeira, é sua irmã e a principal antagonista da trama. Ela é uma mulher ambiciosa e ressentida, que vê a riqueza do irmão como um direito, fazendo de Adriana um incômodo.

A relação entre Arthur e Adriana começa conturbada, mas evolui para uma amizade baseada na confiança mútua. Arthur, percebendo a vulnerabilidade de Adriana, decide propor casamento a ela. Essa união não surge de uma paixão, mas sim de um acordo de proteção e amizade, visando a preservação de sua fortuna.

Entretanto, a decisão gera tensão dentro da família Brandão. Pilar vê a ameaça ao seu conforto e Pedro sofre ao descobrir que a mulher que ama está prestes a se casar com seu padrinho. A trama culmina em uma tragédia quando, na noite do casamento, Arthur é assassinado, e Adriana se torna a principal suspeita. Agora, ela precisa lutar para provar sua inocência e desvendar a verdade por trás do crime.

Walcyr Carrasco, um dos autores, destaca que Adriana não é uma mocinha fragilizada, mas uma mulher forte, capaz de enfrentar os desafios por conta própria. Claudia Souto complementa que a protagonista é uma mulher comum, com um profundo cuidado pelos outros, tanto no seu trabalho quanto na vida pessoal. A injustiça que ela enfrenta impulsiona a narrativa.

Além do drama central, a novela também aborda disputas familiares e interesses financeiros, envolvendo outros membros da família Brandão. No aspecto emocional, Pedro lida com seu pai, Ademir, um criminalista influente, enquanto questiona seus métodos e o conceito de justiça.

O elenco conta com nomes conhecidos, como Tony Ramos, Flávia Alessandra, Mariana Ximenes e Tata Werneck, prometendo um mix de romance, suspense e drama familiar. A estética da novela, sob a direção de Amora Mautner, utiliza cores vibrantes e técnicas inovadoras, especialmente nas sequências da enchente, desafiando os limites técnicos da produção.

Quem Ama Cuida é apresentada como um “novelão”, reunindo emoções intensas e personagens marcantes. A produção busca atrair o público com uma narrativa envolvente, que combina elementos tradicionais da teledramaturgia brasileira com uma abordagem contemporânea.