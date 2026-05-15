Globo considera relançar ‘Além do Tempo’ devido à audiência baixa

A Globo está analisando a situação da novela “Além do Tempo”, que atualmente está sendo exibida na faixa da Edição Especial. A reprise da obra de Elizabeth Jhin gerou preocupações após apresentar índices de audiência abaixo do esperado em algumas regiões do país.

Em um episódio que gerou alarmes na emissora, na quinta-feira, dia 14 de maio, a novela alcançou apenas 6 pontos em duas cidades do Painel Nacional de Televisão (PNT). Esse resultado indicou que a trama não conseguiu repetir o sucesso de outras reprises que costumam ter um desempenho mais forte. Embora “Além do Tempo” esteja liderando a audiência em seu horário, a Globo está agora analisando com mais atenção o desempenho da novela.

Desde sua estreia, em 27 de abril, a novela registra uma média de 10,5 pontos na Grande São Paulo. Apesar de ser considerada uma média respeitável, os números a colocam em uma posição delicada quando comparados com reprises passadas que traziam resultados mais robustos para a programação da tarde. Embora não haja um risco imediato de perda da liderança, a diferença nos números é vista com preocupação pela emissora.

Para responder a essa situação, a Globo está considerando um relançamento de “Além do Tempo”, com campanhas que visam a revitalização da trama junto ao público. Contudo, essa ação não será imediata, pois a prioridade agora é a estreia da nova novela “Quem Ama Cuida”, que chega à grade na próxima segunda-feira, dia 18. A emissora está focando seus esforços promocionais no lançamento da obra de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

A novela “Além do Tempo” tem como um de seus atrativos a história de amor entre Lívia Di Fiori, interpretada por Alinne Moraes, e Felipe Castellini, vivido por Rafael Cardoso. A trama combina elementos de destino, espiritualidade e reencontros, começando no século XIX com uma estética de época e fazendo uma transição para o presente, onde personagens vivenciam novas experiências, conectando-se através de vínculos que desafiam o tempo.

Esse formato inovador é um dos pontos que diferenciam “Além do Tempo”. Com a exibição na Edição Especial, a Globo busca reavaliar a popularidade da novela em um horário estratégico, onde, embora mantenha a liderança em audiência, a pressão por resultados satisfatórios permanece alta.