Gabriel Fuentes, ex-Malhação, fala sobre filme adulto sem arrependimentos

Gabriel Fuentes, um ator de 30 anos conhecido por seu papel em “Malhação”, falou recentemente sobre sua experiência com a produção de conteúdo adulto. Ele revelou que não se arrepende de ter criado fotos e vídeos nus para sua conta no OnlyFans, plataforma utilizada por muitos criadores de conteúdo para compartilhar material exclusivo com seus assinantes.

Em uma entrevista, Gabriel afirmou que essa fase de sua vida já ficou para trás. “Foi um momento da minha vida e já passou, como tudo na vida”, disse ele, ressaltando que está pronto para novos desafios e oportunidades.

O ator destacou que sua carreira é marcada por diversas experiências e talentos. “Sou um artista com mil facetas. Estive ali, feliz e grato, mas agora estou em uma nova fase, com novas histórias para contar”, comentou. Gabriel parece otimista em relação ao futuro e disposto a abraçar novos projetos que venham em sua carreira.