Isabel Teixeira revela vilã impactante em ‘Quem Ama Cuida’

Isabel Teixeira retorna à TV em nova trama das nove, “Quem Ama Cuida”, que estreia nesta segunda-feira, 18 de maio. Na novela, a atriz interpreta Pilar Brandão, uma mulher ambiciosa e amarga, que se considera injustiçada pela vida. Pilar é irmã de Arthur Brandão, personagem de Antonio Fagundes, e será um dos principais conflitos da história, que é escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

Logo no início da trama, Pilar demonstra seu descontentamento com a dependência financeira da família em relação a um milionário. Quando Arthur decide mudar essa dependência e resgatar sua fortuna, a vilã reage de forma intensa e com fúria. Isabel descreve Pilar como alguém que não enxerga além de seus próprios interesses, o que pode provocar a indignação do público, já que a personagem se vê como uma vítima das circunstâncias.

A nova personagem marca mais um papel de antagonista na carreira de Isabel, que já viveu outras vilãs em suas últimas novelas. Após interpretar a mimada Helena, na reposição de “Elas por Elas”, e a contraventora Violeta, em “Volta por Cima”, Isabel encara agora uma vilã com características clássicas do melodrama, repleta de manipulações e mentiras.

Interpretar uma vilã exige muito da atriz, que afirma que esse tipo de personagem vive tentando enganar os outros. Isabel explica que “uma boa vilã precisa de jogo de cintura” e deve estar sempre atenta para não se perder nas próprias mentiras. Isso a torna uma personagem complexa e intrigante.

Como fã de novelas, Isabel também reconhece a importância do estilo de Walcyr Carrasco. Ela pretende estudar as vilãs e vilões que ele criou para entender melhor a tradição da dramaturgia da qual sua personagem faz parte. Para ela, cada faixa de horário na Globo tem seu próprio ritmo e estilo, e passar a atuar na novela das nove representa um novo desafio em sua carreira.

Na trama, Pilar terá atritos diretos com dois personagens centrais. O primeiro é seu irmão, Arthur, que se torna alvo de suas intrigas. O segundo é Otoniel, interpretado por Tony Ramos, avô de Adriana, personagem de Letícia Colin. Adriana se aproxima de Arthur, tornando-se sua fisioterapeuta e aceitando um casamento para ajudar o irmão, o que coloca em risco os planos familiares de Pilar.

Isabel também expressa a emoção de contracenar com grandes nomes da TV como Antonio Fagundes e Tony Ramos, que fazem parte do imaginário coletivo do público brasileiro. Segundo ela, esses atores são figuras importantes não só em sua vida profissional, mas também em sua vida pessoal, e a experiência de trabalhar com eles traz uma sensação única.

Por fim, “Quem Ama Cuida” será exibida de segunda a sábado, a partir das 21h15. A novela promete trazer à tona os conflitos familiares e a ambição desenfreada de seus personagens, sob a direção de um time talentoso da TV brasileira.