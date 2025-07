VW inicia visitas à fábrica em São Bernardo do Campo (SP)

A Volkswagen está promovendo uma novidade bem legal aqui no Brasil: visitas guiadas na Fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP). Essa é a primeira vez que a marca abre as portas desse jeito para o público. Para quem ama carros, é uma chance imperdível de conhecer de perto o processo de fabricação de modelos populares como Polo Track, Virtus, Saveiro e Nivus. E não para por aí! Você também vai poder conferir a Garagem Volkswagen, cheia de clássicos que fazem muitos corações acelerarem, como Fusca, Kombi, SP1 e Gol.

O tour tem um caráter mais institucional — ou seja, não vai rolar palestras técnicas ou test-drives. Tudo é pensado para ser uma experiência relaxante e divertida, que dura cerca de 2 horas e meia. Vale lembrar que a gravação de vídeos e fotos é permitida apenas na Garagem Volkswagen, então não esqueça de estar preparado para registrar esses momentos!

O programa é gratuito e você pode escolher fazer a visita em português ou inglês. As visitas acontecem apenas às quintas-feiras, em horários comerciais, de manhã (8h30) ou à tarde (13h). Para entrar, quem tiver 18 anos ou mais deve apresentar um documento de identificação e fazer o agendamento pelo site com antecedência.

Um detalhe importante: o grupo é limitado a 30 pessoas por visita. Se você estiver fazendo um grupo com 15 a 30 participantes, cada um precisa se organizar para chegar lá de um veículo coletivo, como uma Kombi ou micro-ônibus. Já os grupos menores, com até 10 pessoas, podem contar com um transporte interno da Volkswagen.

E se você está se perguntando sobre onde estacionar, fique tranquilo. O estacionamento dos visitantes fica na Portaria Anchieta, que está localizada no km 23,5 da Via Anchieta, em São Bernardo. Lembre-se de chegar pelo menos 15 minutos antes, para evitar qualquer imprevisto que possa atrasar sua visita.

Imagina passar essas 2h30 rodeado de carros que marcaram época e conhecer o processo de fabricação dos novos modelos? Para quem é apaixonado por automóveis, essa visita é um verdadeiro sonho!