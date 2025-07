Homem esquece esposa em posto e percebe 300 km depois

Uma viagem em família pode muitas vezes proporcionar momentos de diversão, mas às vezes também traz algumas surpresas inesperadas. No dia 5 de julho, uma situação curiosa chamou a atenção das autoridades na França. Um homem de 62 anos, enquanto viajava de carro com sua esposa e filha rumo ao Marrocos, fez uma ligação de emergência para relatar que havia esquecido a esposa em um posto de gasolina, mas sem saber exatamente em qual.

Durante a viagem, a família fez várias paradas para abastecer e descansar. Em uma dessas paradas, por volta das 4h30 da manhã, o homem saiu do posto e seguiu viagem, sem notar que a esposa não havia entrado de volta no carro. A ausência só foi percebida quando o carro já havia rodado cerca de 300 quilômetros.

Ao perceber que a esposa não estava com ele, o homem rapidamente ligou para os serviços de emergência, mas se viu em uma situação complicada: não conseguia lembrar o nome do posto de gasolina ou sua localização exata. A Gendarmaria da região de Lardes recebeu a chamada por volta das 8h30 da manhã e descreveu a situação como bastante confusa.

“Ele mencionou uma fuga que havia feito perto de Orléans, então entramos em contato com colegas na área para que ajudassem,” informou a equipe de emergência.

Parada comum vira confusão

Enquanto isso, a filha do casal, que também estava no carro, havia dormido durante boa parte do trajeto e não pôde contribuir para a busca. O tempo passava, e com a localização da mulher ainda desconhecida, cresceu a suspeita de que o marido poderia ter a deixado intencionalmente. A situação estava cada vez mais tensa.

Para ajudar na busca, a polícia decidiu usar tecnologia: conseguiram rastrear o celular da mulher por meio de sua operadora. Felizmente, ela estava em um posto de gasolina em Deux-Sèvres, aguardando o retorno do marido, sem sair do lugar.

Após verificar a condição da esposa, as autoridades perceberam que tudo não passava de um esquecimento sincero. Com isso, a mulher foi finalmente encontrada, e a família pôde seguir viagem para o Marrocos, levando consigo uma história curiosa e um pouco de constrangimento, mas com um desfecho feliz.