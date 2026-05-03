Shakira adia show no Rio e impacta audiência da Globo

A apresentação de Shakira no evento “Todo Mundo no Rio” ocorreu com um atraso significativo, impactando diretamente a audiência da transmissão. A cantora, que estava programada para se apresentar às 21h40 em Copacabana, entrou no palco apenas às 23h05, 80 minutos depois do horário previsto. Isso resultou em uma média de 13 pontos de audiência durante a prévia na Grande São Paulo, uma das menores já registradas para o projeto desde seu início em 2024.

Ao longo da espera, o público demonstrou insatisfação, manifestando vaias até que as luzes se apagaram e a música “La Fuerte” começou a tocar, acompanhada por um espetáculo de drones que desenhou uma loba no céu. A animação dos fãs rapidamente substituiu as vaias, criando uma atmosfera de euforia. Contudo, o atraso teve razões pessoais, pois a artista precisou atender a uma emergência envolvendo seu pai, de 94 anos, que havia passado mal antes do show.

A transmissão da Globo, que contou com a apresentação de Kenya Sade, Ana Clara Lima e Milton Cunha, enfrentou desafios com o horário da apresentação, que caiu em uma faixa menos favorável. Apesar de a emissora liderar em audiência, a queda foi notável em comparação aos shows anteriores. Madonna, por exemplo, conquistou 16 pontos em 2024, enquanto Lady Gaga registrou 14 pontos em 2025.

No período da apresentação, a Globo teve picos de audiência de 21 pontos, enquanto concorrentes como SBT e Record empataram com 3 pontos cada. Cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios e 199.313 pessoas na Grande São Paulo.

Embora os números finais ainda possam ter alterações, a prévia já sugere uma resposta do público ao atraso da cantora, que se apresentava em um evento considerado um dos maiores da sua carreira. O sucesso do show, que marcou a volta de Shakira ao Brasil, não foi suficiente para evitar a diminuição na audiência, ressaltando a importância da pontualidade em grandes eventos ao vivo.