Capítulos 11 a 16 de maio de 2026

Resumo dos últimos capítulos da novela

A novela tem se aproximado de seus momentos finais, trazendo intensidade e reviravoltas para seu público. Escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, a trama da emissora continua a prender a atenção com seu enredo envolvente e personagens complexos.

Capítulo 175

Em meio a várias intrigas, Jairo e Paulinho chegam à conclusão de que a morte de Macedo foi um ato de queima de arquivo. Leonardo, Viviane, Lorena e Juquinha precisam adiar o casamento, pois os vestidos de noiva estão em falta. A situação se complica para Arminda e Ferette, que se desesperam ao ver seus áudios com Edilberto divulgados pela imprensa. A notícia de que os casamentos de seus filhos aconteceram sem avisá-las causa um mal-estar em Ferette. Enquanto isso, Vandílson revela a Alemão que devolveu os vestidos de noiva que foram roubados por Lucélia. Por sua vez, João Rubens decide manter a sociedade com Kasper, mas comunica que o relacionamento deles como casal chegou ao fim. Em um ato inesperado, Ferette decide fugir.

Capítulo 176

Em conversas carregadas de emoção, Arminda informa a Ferette que sabe que seu amante ainda tem sentimentos por Zenilda. A situação se torna crítica para Ferette ao perceber que não receberá mais apoio da delegada Marise. Enquanto isso, Lucélia oferece abrigo temporário a Ferette em sua propriedade, a Chacrinha. Ferette, por sua vez, convoca Samira para realizar um plano contra Gerluce. Arminda busca a ajuda de Helga para se passar por vítima das investidas de Ferette, mas se surpreende com a reação da funcionária. Misael orienta Joaquim a se desculpar com Lígia, e Joaquim a convida para passar a noite com ele no ferro-velho. Ferette compartilha seus planos de atrair Gerluce com Samira.

Capítulo 177

A tensão aumenta quando Samira e Lucélia entram em confronto, e Ferette precisa intervir para conter a situação. Helga, se sentindo ofendida por Arminda, decide mudar seu depoimento sobre as mortes de Célio e Edilberto. Arminda vai se esconder no ferro-velho para evitar problemas. Jairo informa a Paulinho que a delegada Marise foi afastada e que um mandado de prisão contra Arminda foi emitido, gerando preocupação em Paulinho em relação ao julgamento de Gerluce. Para apoiar Gerluce, os moradores da Chacrinha se mobilizam para realizar um protesto, com a presença de Samira no movimento.

Capítulos 178 e 179

As informações sobre os próximos capítulos não serão divulgadas, mantendo o suspense.

Informações gerais sobre a novela

“Três Graças” é uma obra que vem capturando a atenção do público, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A trama se destaca pelo desenvolvimento de suas histórias e personagens, prometendo emoções até o último capítulo.