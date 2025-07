quanto você teria hoje se investisse r$ 10 mil há 10 anos?

O Bitcoin atingiu um novo recorde histórico na madrugada de segunda-feira, dia 14, ao chegar a uma cotação de US$ 123.091,61, conforme informações do Coin Market Cap. Esse aumento significativo no valor da criptomoeda ocorre durante a Crypto Week, um evento importante no setor, mesmo diante de notícias políticas que costumam gerar incertezas nos mercados. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 30% sobre produtos do México e da União Europeia, o que tem gerado uma certa aversão ao risco entre os investidores.

No entanto, muitos especialistas estão otimistas com as discussões em andamento sobre a regulação dos criptoativos nos Estados Unidos. Esta semana, três projetos significativos estão sendo discutidos no Congresso americano. Um deles, chamado lei GENIUS, regula a emissão e supervisão das stablecoins, que são criptomoedas atreladas a moedas tradicionais. Outro projeto, a lei Clarity, visa definir quais órgãos serão responsáveis pela regulação do setor. Por último, a lei Anti-CBDC Surveillance propõe impedir a criação de uma moeda digital oficial, como um dólar digital.

Guilherme Prado, gerente da Bitget no Brasil, acredita que o preço do Bitcoin deve se estabilizar entre US$ 120 mil e US$ 130 mil, com um forte impulso de alta. Andre Franco, CEO da Boost Research, compartilha uma visão positiva para o curto prazo, afirmando que os resultados da Crypto Week podem influenciar o mercado, junto com possíveis novos anúncios de tarifas.

Além disso, com o Bitcoin em alta, muitos investidores se perguntam sobre os ganhos que poderiam ter obtido caso tivessem investido na criptomoeda no passado. Um cálculo feito pela consultoria Vault Capital ilustra que um investimento de R$ 10 mil realizado há 10 anos teria gerado hoje um retorno de aproximadamente R$ 6,4 milhões. Em 14 de julho de 2015, o preço do Bitcoin era de R$ 900,68. Atualmente, ele vale R$ 701.827,20, o que representa uma valorização impressionante de 77.917% no período.

No cenário de 2015, o investimento inicial de R$ 10 mil seria suficiente para adquirir 11,1 Bitcoins, que agora valem cerca de R$ 7,78 milhões. Entretanto, ao considerar a venda desse montante, o valor líquido após impostos ficaria em R$ 6,4 milhões. Igor Carneiro, CEO da Vault Capital, explica que essa contabilização leva em conta taxas de negociação de 0,10% em exchanges internacionais e a necessidade de transferir os recursos para o Brasil, o que implica em declaração de Imposto de Renda no ano seguinte.

Com uma alíquota de 17,5% sobre os ganhos de capital, essa declaração resultaria em um pagamento de cerca de R$ 1,36 milhão, restando R$ 6.417.667,51. Isso representa uma multiplicação de 641 vezes sobre o valor investido inicialmente.

Carneiro alerta que, para evitar uma queda brusca no preço do Bitcoin, o ideal seria vender os ativos aos poucos. Ele sugere que vendas menores e planejadas são preferíveis, uma vez que grandes transações podem assustar o mercado e gerar uma queda temporária no preço do ativo.