VW inicia pré-venda do Golf GTI por R$ 430 mil com condições

A Volkswagen trouxe de volta um dos ícones do mundo automotivo brasileiro: o novo Golf GTI, agora na geração MK 8,5. Apresentado em agosto, ele finalmente teve os preços e configurações revelados. Você já pode embarcar nessa aventura a partir de amanhã, 6 de setembro!

Esse novo modelo foi ajustado especialmente para o nosso mercado, garantindo uma suspensão que lida bem com as condições das nossas ruas e, claro, se adequando às normas de emissões. Sob o capô, o verdadeiro coração esportivo: um motor 2.0 turbo que entrega 245 cv e impressionantes 37,7 kgfm de torque. E para quem aprecia a aceleração, ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 6,1 segundos, transmitindo toda essa potência para as rodas dianteiras através de um câmbio automatizado de dupla embreagem com 7 marchas. Acelerando em uma pista vazia ou em uma estrada aberta, você sente a adrenalina!

Design e Equipamentos

No visual, o Golf GTI não decepciona. Ele vem equipado com rodas de 18 polegadas calçadas com pneus 225/40, grade e logo iluminados, além de um piloto automático adaptativo que é uma mão na roda em viagens longas. E quem já pegou aquele trânsito pesado sabe a importância de ter um bom assistente de condução. O ar-condicionado de três zonas garante conforto para todos os ocupantes, enquanto os bancos dianteiros aquecem os dias frios.

O interior é pura tecnologia: painel de instrumentos com uma tela de 10,2 polegadas e um sistema multimídia de 12,9 polegadas que traz conectividade sem fio. E se você aprecia uma boa trilha sonora, o sistema de som da Harman Kardon vai fazer seus momentos no volante ainda mais agradáveis.

Versões e Preços

As versões do Golf GTI se diferenciam, principalmente, pelo tipo de acabamento dos bancos. A versão básica tem aquele clássico tecido xadrez vermelho, um verdadeiro símbolo do GTI. Já quem optar pela versão mais completa vai se deliciar com bancos em couro Vienna, que oferecem aquecimento e ventilação. O preço? Para a versão padrão, a Volkswagen anunciou R$ 430 mil, enquanto a versão com os bancos de couro sai por R$ 445 mil. Ah, e não se preocupe: as cores – Vermelho Kings, Preto Mythos, Cinza Moonstone e Branco Puro – não alteram o preço.

Uma novidade interessante é que apenas uma unidade por CPF ou CNPJ estará disponível na pré-venda, especialmente para os proprietários de modelos esportivos do grupo Volkswagen, que incluem marcas como Audi e Porsche. Assim, eles entram no “GTI Experience Club”, uma forma bem diferenciada de se conectar com essa comunidade apaixonada. As primeiras entregas estão previstas para março de 2026, e o melhor é que você pode fazer manutenção em qualquer concessionária da Volkswagen no Brasil, além de garantir 3 anos de garantia para ter mais tranquilidade na estrada.

Nada como acelerar em um carro que reúne tradição, modernidade e um toque de esportividade!