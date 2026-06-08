Datena sai da EBC para disputar nova candidatura eleitoral

José Luiz Datena, apresentador de televisão e rádio, está se movimentando politicamente ao se desligar da empresa pública EBC. O anúncio foi feito na última segunda-feira (8), e a decisão partiu do próprio Datena, que deseja se candidatar nas eleições deste ano.

Atualmente filiado ao PSB, Datena continuará no ar até o dia 30 deste mês, respeitando os prazos da legislação eleitoral. Há informações de que ele está considerando uma candidatura a deputado federal depois de conversas com figuras importantes, como o vice-presidente Geraldo Alckmin e Márcio França, ex-ministro do Empreendedorismo.

Na EBC, Datena apresenta dois programas: “Na Mesa com Datena”, transmitido pela TV Brasil, e “Alô Alô Brasil”, na Rádio Nacional. Essas emissoras fazem parte da estrutura da empresa vinculado ao governo federal.

O apresentador já possui um histórico de aproximações com a política. Ele tentou se candidatar em quatro ocasiões anteriores: 2016, 2018, 2020 e 2022, mas desistiu antes de unidade. Sua primeira campanha efetiva ocorreu em 2024, quando concorreu à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, mas não avançou para o segundo turno.

A campanha de 2024 também ficou marcada por um incidente durante um debate. Datena agrediu o candidato Pablo Marçal, que havia mencionado uma antiga acusação de assédio sexual contra ele, já arquivada pela Justiça. Após uma troca de ofensas, Datena se levantou e atingiu Marçal com uma cadeira. O episódio resultou em Marçal sendo levado a um hospital para avaliação e na abertura de uma ocorrência contra Datena. Esse acontecimento impactou a imagem pública do apresentador e ressurge em sua nova tentativa de entrar para a política.